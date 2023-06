Djokovic tumba a Khachanov y espera en semifinales a Alcaraz o a Tsitsipas

Novak Djokovic cumple con su parte y asegura su puesto en el que puede convertirse en unas horas en el partido más esperado de 2023 en el tenis mundial. El tenista serbio sufrió durante más de tres horas y media de partido ante Karen Khachanov, pero salió victorioso (4-6, 7-6, 6-2, 6-4) de la batalla ante la mejor versión –en tierra batida– del ruso y ya está en semifinales de Roland Garros, donde espera rival del duelo que medirá en la sesión nocturna de la Philippe Chatrier, este martes, a Stefanos Tsitsipas y a Carlos Alcaraz.

Precisamente el potencial encuentro con Carlos Alcaraz es el que ha hecho las veces de final anticipada desde que el jueves 25 de mayo se dirimiera el cuadro masculino de Roland Garros. Con ambos sacando un tenis sólido y por momentos brillante, sobre todo en el caso de Carlitos, ya sólo queda un triunfo, en este caso el de Alcaraz ante Tsitsipas, para confirmar el primer cruce directo entre los dos grandes aspirantes al título en París y al cetro de la ATP.

Djokovic no lo tuvo nada fácil para superar su escollo de cuartos de final, un Karen Khachanov que saltó a la pista Philippe Chatrier dispuesto a lograr su tercera semifinal consecutiva en Grand Slam. Se puede dar al ruso como candidato a llegar tan lejos en torneos de pista rápida, por lo que no extrañó tanto su presencia entre los mejores en US Open y Open de Australia, pero lo visto en Roland Garros demuestra que Khachanov, pese a ceder finalmente con Djokovic, ha dado el paso adelante necesario para ser también competitivo, como el que más, en pistas de arcilla.

El primer set así lo atestigua, y es que Karen logró el equilibrio entre efectividad en ataque y sufrimiento en defensa que tanto ha destacado en Djokovic o en Nadal durante muchos años. Khachanov, además, se mantuvo firme como el que más con su servicio, sin dar una sola opción de break a un Novak Djokovic perdido entre sus propios errores y a merced del juego de su rival, que hacía saltar la banca en el parcial inaugural, apuntándoselo por 6-4.

En el segundo, los derroteros fueron por el mismo círculo, aunque en esta ocasión, Djokovic con un punto más que le permitió no perder su saque. El serbio tiró de experiencia y a falta de sensaciones al resto, optó por jugar una combinación de dejadas y pelotas altas que fuera desgastando a Khachanov, a la espera de la traca final. Esta apareció en el tie-break y fue una tormenta perfecta, con siete puntos consecutivos para el genio de Belgrado, que escapaba de la trampa y ponía la igualada en el marcador, con el dominio moral ya de su lado.

Djokovic había necesitado de una reacción inmediata y la había logrado, dejando a Khachanov en la lona en el plano mental después de verse tan cerca de encarrilar el partido. El ruso, que ya había comenzado a fallar más de la cuenta en el final del segundo, pagó el golpe en el tercero, con la primera ocasión que cedía el servicio arribando a las primeras de cambio y dando motor a las alas ya desplegadas de Nole. Djokovic rompería una vez más en este parcial, el más desigualado del encuentro y que dejaba al serbio a sólo uno de las semifinales.

Djokovic, en semifinales ¿con Alcaraz?

Ya en el cuarto, las fuerzas comenzaban a marcar la diferencia y Djokovic llegaba más entero a esta parte, aunque tampoco tan firme como en sus mejores tardes. El serbio se adelantaría pronto con una rotura que pudo tener contra inmediata por parte de Khachanov, quien dejaba sus últimas fuerzas en pista a base de palos de fondo y definiciones cerca de la red, pero Nole sobrevivió al primer envite. Verlo todo tan cerca penalizó al balcánico, que tendría un lapsus mucho más leve de lo que podía haber sido, ya su cesión fue un empate momentáneo con devolución inmediata, ahora sí, para utilizar la alfombra roja rumbo a unas semifinales que serán el esperado duelo con Carlos Alcaraz o la reedición de la final de 2021 con Stefanos Tsitsipas.