Bruno del Pino, sobrino de De la Rosa, protagonista de un accidente entre ¡siete coches! en F3

Accidente fortísimo en Madring en la salida de la carrera de la Fórmula 3. El español Bruno del Pino, sobrino de Pedro de la Rosa, estuvo involucrado y tuvo que abandonar por culpa de su compañero de equipo, Deligny. La montonera se produjo en las primeras curvas de la prueba.

Hasta siete coches se quedaron en mitad de la pista tras un choque entre Deligny y Del Pino. El francés acabó contra el muro después de un toque con su compañero de equipo. Inmediatamente sacaron el coche de seguridad y después la bandera roja. Uno de los monoplazas saltó por los aires y hubo un total de seis abandonos y bandera roja nada más comenzar la prueba.