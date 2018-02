El padre de Iniesta ve a su hijo en China

El padre de Andrés Iniesta, José Luis, no descarta que su hijo se marche en un futuro, a terminar su carrera deportiva a China. Así lo ha reconocido en El Larguero, de Cadena SER. “No pasaría nada si se fuese a China”, ha señalado de manera contundente, para continuar explicando la situación de su hijo: “Cuando Andrés diga “me marcho” la gente le va a aplaudir porque saben lo honesto que es. Nunca va a competir contra el Barça, ahora con la edad que tiene no va a ser el momento”.

El padre del canterano del FC Barcelona ha señalado que su hijo siempre ha sido fiel a los colores azulgranas, a pesar del constante interés de otros clubes en hacerse con sus servicios, a lo largo de las temporadas que lleva en el conjunto culé. Aunque reconoce que que cuando piense que no está al nivel de jugar en el Camp Nou, no tendrá impedimento en marcharse de la disciplina barcelonista.

“Andrés ha tenido ofertas durante los 17 años. Si no acaba la carrera en el Barça y si él quiere tener una experiencia en otro club que pueda estar en cada partido, lo hará. Ha perdido cosas de la juventud. La veteranía puede que le diga “llego hasta aquí”, pero lo que no ha perdido es la sinceridad”, destacó José Luis Iniesta.

También habló sobre la posibilidad de que su hijo, en un futuro, pueda llegar a ser entrenador del conjunto azulgrana, como en los últimos años ha sucedido con Guardiola, con Luis Enrique o incluso con Valverde: “Andrés es un amante del fútbol. Su corazón tiene el escudo del Barça. Tiene que estar agradecido a este club, él claro que querrá volver cuando toque. Es muy prematuro decir si va a ser entrenador o no“.

Precisamente, sobre el Txingurri también habló. El técnico barcelonista está dejando con asiduidad al albaceteño en el banquillo. Aunque su padre reconoce que “es un gran entrenador” y que “da a cada jugador el espacio que necesita”. “Yo quiero pensar que se le ha dado más peso al centro del campo por las tácticas de juego. Andrés cuando está bien todo el mundo sabe cómo es su fútbol. Estando bien, siempre será Andrés”.

También destacó la figura de Messi en el equipo. Sin embargo, señaló que no sólo hace falta un jugador para optar a ganar la Champions, porque “es una competición en la que se necesitan los 24 jugadores de la plantilla”. “Messi es buenísimo, pero si no tienes un equipo consolidado no sirve de nada”, finalizó el padre del jugador.