La jugada que refleja el doble criterio del VAR de Medina Cantalejo con el Real Madrid y el Barcelona

Los árbitros del CTA de Medina Cantalejo no se ponen de acuerdo. Igual puede hacer una cosa que la contraria en esta Liga. Y en el Real Madrid-Rayo Vallecano jugado este domingo, se demostró con una jugada que fue idéntica que la que ocurrió hace unas semanas en el partido Las Palmas-Barcelona. El desaparecido Medina Cantalejo sigue sin aclarar cómo se arbitra en España y además aplica un protocolo del VAR en un partido del Real Madrid y otro diferente en un encuentro del Barcelona.

En este Real Madrid-Rayo Vallecano hubo una jugada en el minuto 66 en la que se señaló fuera de juego de Vinicius. El jugador brasileño siguió jugando, entró al área y fue derribado por un defensor del Rayo Vallecano, lo que era penalti y posiblemente tarjeta roja. Sin embargo, toda esa segunda parte de la jugada quedó anulada por el fuera de juego previo que se señaló.

La jugada fue correctamente arbitrada por el colegiado Hernández Maeso, pero el problema es que desde el VAR se hizo otra cosa diferente a lo que hicieron hace dos semanas en el encuentro Las Palmas-Barcelona. En ese duelo de hace dos jornadas, y cuando el partido iba 0-1, a Las Palmas le hicieron un penalti claro por manos de Eric García. Sin embargo, el penalti no se pitó porque hubo un fuera de juego previo. Pero en aquella ocasión el árbitro de campo (Cordero Vega) se fue al VAR para ver la jugada del penalti aun sabiendo que ya era fuera de juego.

Y es ahí donde radica la diferencia. Con esa jugada en Las Palmas-Barcelona, los árbitros de Medina Cantalejo se inventaron un nuevo protocolo del VAR al ir a ver un penalti que no existía como tal al haber un fuera de juego previo. Y los fueras de juego -salvo que sean posicionales- no se van a revisar a la pantalla de televisión. Lo son o no y quienes deciden si es o no fuera de juego son también quienes están en Las Rozas, pero no se va al VAR a verlo.

Eso es lo que ocurrió en el Real Madrid-Rayo, pero no en el Las Palmas-Barcelona, de ahí que esto refleje el doble criterio del VAR de Medina Cantalejo con el Real Madrid y el Barcelona. Una misma jugada se aplica correctamente el protocolo, en otra no.

Además, en el caso de Las Palmas-Barcelona, el árbitro Cordero Vega llegó a reconocer que había ido al VAR al ver el penalti para después pitar fuera de juego para que la gente viera que el penalti sí lo era -que lo hubiera pitado-. «Está bien ejecutado, si no hubiera fuera de juego, hubiera sido falta (penalti). Para que la gente lo sepa, que no se piensen que no…», expresó el colegiado de ese partido.

Dos semanas después, en el Real Madrid-Rayo Vallecano ocurrió una jugada similar. Hubo un penalti claro a Vinicius, pero el brasileño antes estaba en fuera de juego. Una vez pitada la posición adelantada, no hubo que revisar nada más, porque ya lo siguiente (el penalti) estaba anulado, como si no hubiera existido. Eso es lo correcto, lo que manda el protocolo del VAR, y no lo que se inventaron en ese triunfo del Barcelona en Las Palmas.