Atlético de Madrid y Barcelona se citan en el Metropolitano este sábado a las 21:00 horas en uno de los mejores partidos del campeonato. Eso sí, ninguno de los dos conjuntos atraviesan su mejor momento. Los rojiblancos llegan en subida tras esa victoria milagrosa frente al Milan, pero las sensaciones no terminan de convencer. Las que no convencen nada son las de los culés, que fueron goleados por el Benfica en la Champions.

La noche madrileña vivirá uno de esos grandes días. Dos de los equipos más grandes del país se ven las caras en el Metropolitano. El vigente campeón de la Liga Santander y un gigante en horas bajas se miden en un choque que puede ser determinante para el futuro de Ronald Koeman. Simeone examina al holandés y el técnico argentino ya sabe lo que es ser el verdugo de un entrenador del Barcelona: eliminar a los culés en la primera Supercopa que se jugó en Arabia fue el detonante para que Bartomeu, presidente de la entidad por aquel entonces, echase al Txingurri Valverde.

El Atlético de Madrid llega al encuentro en pleno subidón después de imponerse en San Siro al Milan. Los colchoneros se están abonando a las remontadas y eso significa que están sufriendo más defensivamente que otras temporadas. Pese a ello, los hombres del Cholo se encuentran a tres puntos del liderato de la clasificación, por lo que siguen prometiendo estar en la pelea de revalidar el título hasta el próximo mes de mayo.

Suárez y Griezmann ponen el morbo

Si uno de los duelos más bonitos estará en las porterías con dos de los mejores guardametas del mundo, el morbo lo pondrán Luis Suárez y Antoine Griezmann. Ambos futbolistas se vuelven a medir a su ex equipo peleando ahora por los intereses de los colchoneros. Ninguno de los dos salió bien de Can Barça y ahora buscarán tomarse la revancha, pero sobre todo luchar por los que ahora son los suyos.

Luis Suárez y Griezmann fueron los artífices de la remontada del Atlético ante el Milan y apuntan al once titular en el Metropolitano. La defensa del Cholo parece que es clara: Trippier y Carrasco en los carriles y Giménez, Savic y Hermoso apuntan al eje de la zaga. Koke y Llorente estarán en la medular y la última plaza se la disputarán De Paul o Thomas Lemar. En cuanto a la portería, pocas dudas, Jan Oblak es el dueño y señor del arco del feudo colchonero.

Koeman se la juega

Al Metropolitano llega un Barcelona que está muy tocado. La goleada ante el Levante el fin de semana pasado fue un claro espejismo de la crisis deportiva que no consiguen superar. El último mazazo fue frente al Benfica en Lisboa, donde cayeron derrotados por un contundente 3-0 que deja aún más las dudas en el aire respecto a Ronald Koeman, que parecía que cada partido suyo estas semanas atrás iba a ser el último. El holandés no podrá sentarse en el banquillo por cumplir su último encuentro de sanción y a lo mejor no vuelve a hacerlo si el resultado no es bueno.

Además de que Joan Laporta no tiene un sustituto de Koeman atado, el parón internacional amenaza al ex seleccionador de Holanda. Se vienen dos semanas de fútbol de selecciones y puede ser el tiempo perfecto para que, en el caso de que cesen a Ronald, un nuevo técnico vaya conociendo a los que no fueron llamados por sus países y comience a implantar sus nuevas ideas. Pero para todo esto habrá que esperar a ver qué sucede durante los 90 minutos en el Metropolitano.

Para intentar salvar su puesto Ronald Koeman se pondrá en manos de sus futbolistas, que quieren recuperarse de la derrota frente al Benfica con un triunfo en un campo donde perdieron el curso pasado. En cuanto al once que podría sacar el técnico holandés, no se esperarían muchas variaciones, aunque destacaría la ausencia de Pedri, baja de última hora por lesión.. Una defensa de cinco formada por Dest, Araújo, Piqué, Eric y Jordi Alba para fortalecer la línea, Busquets, Frenkie de Jong y el nuevo internacional, Gavi, en la medular y Memphis y Coutinho como futbolistas más adelantados. En la portería, como en el otro bando, no hay dudas con Ter Stegen y Ansu Fati esperaría su oportunidad en el banquillo.