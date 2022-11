El Ashton United, de la séptima división inglesa, pide la cesión de Haaland al Manchester City

No son pocos los grandes jugadores de las grandes ligas que tendrán que ver el Mundial de Qatar 2022 desde el salón de su casa ya que su país no logró clasificarse para la cita mundialista. Grandes jugadores como es el caso de Erling Haaland, uno de los jugadores más diferenciales del momento que no podrá marcar diferencias en el Mundial dado que Noruega se quedó fuera. El delantero se queda en Manchester y tendrá que esperar mes y medio para volver a la competición… si el City no acepta la oferta que tiene sobre la mesa.

El Ashton United, un equipo amateur de Manchester que compite actualmente en la equivalente a la séptima división del fútbol inglés, ha emitido un comunicado a través de sus canales oficiales en el que asegura haber presentado una oferta de cesión por Erling Haaland a sus vecinos del Etihad Stadium para obtener el préstamo del delantero noruego durante 28 días.

«Ashton United puede confirmar que el club ha presentado un préstamo de 28 días para el delantero del Manchester City Erling Haaland», arranca su comunicado, y argumenta: «Dado que los actuales campeones de la Premier League no estarán en acción hasta fines de diciembre debido a la Copa Mundial de la FIFA 2022, los Robins se han acercado a nuestros vecinos en el Etihad para mantener el estado físico de Haaland para la competición sin que él participe en Qatar».

Lo que puede parecer una broma del conjunto amateur, precisa con exactitud y añade conversaciones incluso de su entrenador, Michael Clegg, que habría reconocido que la propuesta «tiene sentido» tras la derrota de su equipo el pasado sábado ante el Gainsborough Trinity (2-0). «El City no está jugando y queremos ayudar manteniendo a Erling en forma, tiene más sentido que él jugando al golf durante seis semanas», decía también en un tono jocoso el entrenador de los Robins, que apuesta por su adaptación: «Creemos que encajará muy bien con nosotros y encajaría muy bien en la dinámica de nuestro equipo».

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 – 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland. 🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy — Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022

El Ashton United se sitúa en estos momentos undécimo de la Northern Premier League con 25 puntos, a ocho de la cabeza que domina el Hyde, con 33. Por el momento, la propuesta realizada al Manchester City por Erling Haaland no ha tenido respuesta por parte de la directiva citizens tal y como confirmaron desde la entidad amateur de la séptima división inglesa: «El club aún no ha recibido ninguna respuesta del Manchester City».