Trajano, emperador romano: «Quiero ser para los ciudadanos el gobernante que yo mismo habría deseado tener cuando era un simple ciudadano»

«Quiero ser para los ciudadanos el gobernante que yo mismo habría deseado tener cuando era un simple ciudadano». Esta es la reflexión que resume una de las grandes lecciones que pueden extraerse de la figura de Trajano, el emperador romano que llegó al poder en el año 98 d. C. Su historia invita a pensar en la responsabilidad de quienes gobiernan y en la importancia de no olvidar las necesidades de las personas a las que representan. Casi dos mil años después, su legado continúa despertando interés por su manera de entender el liderazgo, la administración y el bienestar colectivo.

Un emperador con una idea clara del poder

Trajano fue uno de los emperadores más destacados de la historia de Roma. Su trayectoria quedó asociada a la imagen de un gobernante cercano a sus ciudadanos, capaz de combinar la autoridad imperial con una preocupación por la administración y las necesidades del pueblo.

La frase expresa una idea sencilla, ya que quien gobierna debería recordar cómo esperaba ser tratado cuando no tenía poder. Esta perspectiva sitúa la responsabilidad por encima de los privilegios y plantea que la autoridad debe ejercerse pensando también en quienes experimentan sus consecuencias. Una visión que continúa presente en los debates actuales sobre el liderazgo político.

De Hispania al trono de Roma

Marco Ulpio Trajano nació en Itálica, cerca de la actual Sevilla, en el año 53 d. C. Fue el primer emperador romano nacido fuera de Italia y gobernó desde el año 98 hasta su muerte, en el 117. Antes de llegar al trono, desarrolló una importante carrera militar y política, hasta convertirse en el sucesor elegido por el emperador Nerva.

Durante su mandato, Roma alcanzó su máxima extensión territorial gracias a las campañas militares de Trajano. Su reputación también se consolidó mediante la construcción de grandes infraestructuras y una administración que las fuentes antiguas presentaron favorablemente. Plinio el Joven, en su Panegírico de Trajano, destacó la imagen de un príncipe que debía ejercer su autoridad sin comportarse como un amo frente a sus ciudadanos.

Obras y medidas para mejorar la vida cotidiana

El legado de Trajano no se limitó a las conquistas. Durante su reinado impulsó obras públicas, mejoró las comunicaciones y promovió proyectos destinados a facilitar el abastecimiento de Roma. Entre sus construcciones más conocidas figuran el c y la ampliación del puerto de Ostia, fundamentales para la actividad económica y administrativa del Imperio.

También destacó el programa Alimenta, una iniciativa de ayuda económica destinada a niños de determinadas comunidades italianas. El sistema financiaba estas prestaciones mediante los intereses de préstamos concedidos a propietarios de tierras. Aunque su alcance social debe analizarse dentro del contexto de la época, constituye un ejemplo de las medidas que contribuyeron a construir la imagen favorable del emperador.