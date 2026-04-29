El tractor más grande del mundo es una auténtica bestia: es capaz de arar una extensión enorme en apenas un minuto

Es capaz de arar una extensión enorme en apenas un minuto, estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna nos ayudará a descubrir el tractor más grande del mundo. Una auténtica bestia de la tecnología que se ha acabado convirtiendo en uno de los más buscados por esos expertos que no dudan en darnos unos pequeños elementos que pueden ir de la mano de esta capacidad máxima de trabajar una tierra que puede ser esencial.

El que ha sido considerado el tractor más grande del mundo no es apto para todos, sino todo lo contrario. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un cambio radical que, sin duda alguna, acabará marcando unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es momento de conocer cómo avanza la técnica hasta crear una auténtica bestia que puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de un giro radical que conseguiremos con la llegada de un tractor que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Es capaz de arar una extensión enorme en apenas un minuto

La tecnología ha acabado con una de las tareas más difíciles del mundo. La agricultura es todo un arte, que durante miles de años ha requerido de mucha mano de obra. En especial si se quiere conseguir dinero o se necesita producir una gran cantidad de detalles que pueden ser claves.

La extensión marca la producción y en unos tiempos en los que la demanda ha aumentado o incluso ha salido del país, cada euro cuenta de una forma que deberemos empezar a tener en consideración. La tecnología se ha puesto a merced de las empresas, para poder determinar algunos cambios importantes que quizás hasta ahora no sabíamos.

Este tipo de elementos que tenemos en nuestro poder, puede acabar siendo lo que nos ayudará a tener más por menos. Si tenemos en cuenta el trabajo que realizan la mayoría de los detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un tractor puede ser una inversión enorme, pero en determinados sectores de la agricultura es imprescindible. Esta bestia puede acabar siendo el elemento esencial en estos días que hasta el momento no sabíamos. Este tractor es uno de los más grandes que existe que nos puede hacer la vida más sencilla.

Es una auténtica bestia el tractor más grande del mundo

El tractor más grande del mundo es una auténtica bestia, sin duda alguna habrá llegado el momento de conocer un poco mejor este elemento que ya es todo un símbolo del progreso y de la capacidad del ser humano de crear alimentos para cientos de personas.

Los expertos de RepuestosFuster nos dan algunos detalles que debemos conocer sobre este tipo de tractor: «El Big Bud 16V-747 es el tractor más grande del mundo. Desde su naciniento, hace 43 años, ningún otro lo ha reemplazado. Fue construido en 1977 en Havre (Montana) por encargo de los hermanos Rossi, productores de algodón de Bakersfield (California). El diseño corrió a cargo de Ron Harmon, que lo ideó junto a los empleados de la empresa Northen Manufacturing Company».

Las dimensiones de este tractor con nombre propio son realmente enormes: «El tractor tiene una altura de 4,27 metros, mide 8,68 metros de largo y 6,35 de ancho y tenía unas ruedas gemelas, construidas especialmente para él, que superaban los 2,5 metros de alto. Con una potencia de 760 cv. en el momento de su construcción, tiene 24.1 litros de cilindrada y está sobrealimentado por cuatro turbocompresores. Va asociado a una caja de cambios automática de seis relaciones muy cortas. Su motor Detroit diesel es de 16 cilindros en V y 2 tiempos. Arrastra un arado de casi 30 metros de ancho que, a una velocidad máxima de 13 km/h, es capaz de arar casi media hectárea en un minuto».

La historia de este tractor es curiosa en muchos aspectos: «Su primer viaje lo realizó desde Havre hasta Bakersfield, a más de 2000 kilómetros de distancia, donde tenían su explotación agraria los hermanos Rossi. Después de 11 años labrando en California, se vendió a una granja de Florida, es decir, cruzó Estados Unidos de este a oeste cubriendo una distancia de más de 4000 kilómetros. Iba a los campos de Willlowbrook Farms, en Indalencia. Estuvo unos años en desuso y, en 1997, lo compraron los hermanos Rober y Randy Williams, de Montana. Ahora, Big Bud volvió a ser transportado unos 4000 kilómetros para regresar a su Montana de origen, a la localidad de Big Sandy, muy cerca de donde se construyó. Rober y Randy hicieron unas modificaciones y consiguieron aumentar su potencia de 760 cv a 900 cv y 1900 rpm».