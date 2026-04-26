Si tus geranios no florecen en las macetas el problema puede no ser la falta de sol y la solución es mucho más sencilla de lo que pensabas

La solución a unos geranios que no florecen es más sencilla de lo que parece, no es la falta de sol lo que te ha dejado sin esas flores bonitas, sino que hay algo más. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Será el momento de poner en práctica algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Las plantas son una parte importante de nuestra casa que van llegando en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Una novedad plena que, podría acabar generando más de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos ayudará a ver unos geranios preciosos. Tus plantas van a ser la envidia del barrio con un truco de los expertos para conseguir aquello que necesitamos.

La solución es mucho más sencilla de lo que pensabas

Los trucos de los expertos en plantas pueden ayudarnos a hacer realidad ese sueño de acabar obteniendo unos geranios de lo más bonitos. Por lo que, quizás hasta la fecha lo que necesitamos es un pequeño cambio de tendencia a la hora de cuidar estos elementos.

Los geranios son una de las plantas que más necesitamos en una casa. En esta época del año podemos empezar a tener en estos días en los que realmente puede acabar generando algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos ayudarán a obtener lo que queremos.

Estos expertos que nos sirven para resolver uno de los grandes problemas de nuestro día a día. Los geranios se han convertido en una planta de lo más común, son baratos y se mantienen casi de forma inesperada. Con un pequeño gesto que podría acabar siendo lo que nos dará más de una alegría.

La solución a esa falta de floración de los geranios puede estar más cerca de lo que pensábamos. Un sencillo truco que puede dejar a un lado la falta de sol o cualquier detalle que hayamos descubierto de nuestra maceta, sino que va mucho más allá.

Esto es lo que puedes hacer para que tus geranios florezcan en las macetas

Conseguir que los geranios florezcan en las macetas es algo que puede ser más fácil de lo que parece. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial. Es hora de ponerse en manos de buenos profesionales que nos ayuden a conseguir lo que necesitamos.

Tendremos en cuenta los consejos de los expertos de Verdecora: «Seguro que, en alguna ocasión, has visto una ventana llena de flores de Geranio y te has preguntado cómo lo hacen sus propietarios para lucirlos de esa manera. Para empezar, es importante saber que esta planta tendrá muchas más flores según el número de horas diarias de luz solar que reciba. Para que pueda florear de manera abundante y constante, necesitará al menos seis horas diarias de luz. Puede que ésta sea su mayor exigencia, pero debemos ser cautelosos: lo ideal es que nuestro Geranio esté ubicado en un lugar que reciba sombra a lo largo de la tarde. De esta forma, evitaremos una sobreexposición que pueda estropear sus brotes. Y si la luz es importante, no lo es menos el riego. Aunque durante los meses de invierno nuestro Geranio haya permanecido en letargo, para su floración es imprescindible aumentar su pauta de agua. Sobre todo en los meses de calor (momento en el que las plantas se llenan de brotes de flor), es importante que mantengamos la planta hidratada de manera constante».

Siguiendo con la misma explicación: «Debemos tener cuidado con no abusar del agua. Éste es un enemigo absoluto de su bienestar, ya que las raíces tienen tendencia a pudrirse con el exceso de líquido. Y tampoco conviene hacer pasar sed a la planta, de ser así, no tendrá energía para florecer. El truco para saber cuál es la cantidad idónea de agua es sencillo: tendremos que mantener el sustrato siempre ligeramente húmedo y guiarnos por él para saber cuándo volver a regar. Además, y para evitar cualquier robo de energía, retiraremos las ramas más largas de la planta (estos tallos suelen florecer mucho menos que los de menor tamaño). Una pequeña ayudita nunca viene mal. Y, por ese motivo, es más que necesario asistir a nuestra planta a florecer todavía más utilizando un abono para plantas en flor. Si hemos planificado las flores de nuestro Geranio, habremos comenzado a añadirlo al comienzo de la primavera. Pero si nos hemos despistado con este detalle, tampoco es problemático: podemos hacerlo todavía a lo largo del verano, siguiendo una pauta de un abonado al mes».