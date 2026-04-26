Ni claveles ni geranios: la mejor planta para poner en un balcón que refresca el ambiente y crea un refugio verde

El ambiente del balcón es uno de los espacios más infravalorados de las viviendas españolas. Con la llegada del calor, muchos quedan reducidos a un rincón donde la temperatura sube con rapidez; los suelos de hormigón o cerámica acumulan calor y el viento caliente no trae alivio. Elegir bien las plantas que lo ocupan puede cambiar esa realidad de forma significativa.

Y explicitamos «elegir bien» porque lo que precisamos son especies capaces de generar sombra y regular la temperatura. Hay una en particular que, bien colocada en el balcón, puede cubrir una barandilla entera, bloquear el sol directo sobre la pared y reducir la temperatura superficial de la fachada de manera perceptible. ¿Lo mejor? No requiere conocimientos de jardinería.

¿Cuál es la mejor planta para el balcón?

La hiedra (conocida científicamente como Hedera helix) es una de las plantas trepadoras más versátiles que existen y, para muchos expertos en jardinería, la mejor opción para un balcón donde se quiera combinar estética y función.

Su crecimiento es rápido (puede ganar varios metros en una sola temporada), sus hojas son perennes (no las pierde en invierno) y se adapta sin problemas tanto a la sombra como a la luz indirecta, lo que la convierte en una alternativa válida para balcones orientados a cualquier punto cardinal.

A diferencia de los geranios o las petunias, la hiedra no necesita renovarse cada temporada ni depende de la floración para resultar atractiva. Basta con dirigir sus ramas por la barandilla del balcón o dejar que cuelguen desde una maceta elevada para conseguir ese efecto de masa verde y sombra que pocas plantas anuales pueden dar.

Así es como las hiedras refrescan el ambiente y reducen el calor

El efecto más interesante de la hiedra no es estético, sino térmico. Al cubrir la barandilla o el muro con una capa densa de hojas, la planta bloquea la radiación solar directa sobre esas superficies.

Las paredes y suelos que no reciben sol acumulan menos calor durante el día y lo irradian menos durante la noche, lo que reduce la temperatura general del espacio de manera perceptible.

A su vez, la hiedra también mantiene cierta humedad ambiental gracias a la transpiración constante de sus hojas. El resultado es un microclima ligeramente más fresco que el del entorno inmediato. Este efecto no reemplaza una buena ventilación, pero mejora la sensación térmica de forma real, especialmente en las horas centrales del verano.

La densidad del follaje actúa además como barrera frente al ruido y el polvo, dos problemas frecuentes en los balcones que dan a calles con tráfico.

Cuidados básicos de la hiedra en el balcón

La hiedra es una planta resistente que tolera condiciones que matarían a otras especies. Soporta temperaturas de hasta -12 °C en invierno y se desenvuelve bien en ambientes cálidos siempre que no reciba sol directo intenso durante demasiadas horas.

En el balcón, la posición ideal es la que ofrece luz indirecta o sombra parcial; el sol de mediodía en pleno agosto puede quemar las hojas de las variedades menos robustas.

El riego debe ser moderado. Basta con regar cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos al tacto, lo que en verano equivale a dos o tres veces por semana. Y cuidado, porque el exceso de agua es su principal enemigo: pudre las raíces con facilidad, así que una maceta con buen drenaje es imprescindible.

En primavera y verano conviene abonar cada cuatro o seis semanas con un fertilizante líquido equilibrado. La poda es necesaria una o dos veces al año para controlar la expansión, ya que sin cortes puede invadir superficies adyacentes.

También hay que tener presente que todas las partes de la planta son tóxicas si se ingieren, por lo que no es recomendable en balcones accesibles para niños pequeños o mascotas.

Con los cuidados mínimos resueltos, una sola hiedra puede cubrir entre dos y tres metros de barandilla en su primera temporada de crecimiento. Así, nuestros balcones, que hoy parecen vacíos, podrían tener un aspecto de jardín suspendido mucho antes de lo esperado.