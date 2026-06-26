La reflexión de ‘El Principito’ sobre el amor: «No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo»

Hay un momento en el capítulo XXI de El Principito en el que Antoine de Saint-Exupéry consigue, en dos frases, desmontar por completo una de las ilusiones más arraigadas sobre el amor: la de que las personas que queremos son especiales porque así nacieron, porque algo objetivo en ellas las hace superiores al resto. El principito acaba de despedirse del zorro y se acerca a un jardín lleno de rosas iguales a la suya. Las mira. Y entonces lo dice: «No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo».

El contexto es fundamental para entender el peso de la frase. Antes de llegar a ese jardín, el principito había tenido una larga conversación con el zorro en la que este le explicó el significado de ‘domesticar’: no como dominio ni posesión, sino como la acción de crear lazos. «Si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo», le dijo el zorro. Es decir: la unicidad no preexiste al vínculo. Es el vínculo mismo el que la genera.

La frase tiene una estructura deliberadamente contrastiva. La primera parte es casi clínica en su frialdad: «No era más que un zorro semejante a cien mil otros». No hay idealización, no hay trampa romántica. El zorro, visto desde fuera, es un animal como cualquier otro. Lo mismo podría decirse de casi cualquier persona que hayamos amado alguna vez: vista desde la distancia, sin la historia compartida, sin los gestos acumulados, sin las conversaciones de madrugada, sería difícil explicarle a un extraño por qué esa persona en concreto y no otra.

Pero la segunda parte de la frase lo cambia todo con un solo verbo: «hice». No «encontré» un amigo único, sino que «lo hice» único. La amistad, en la visión de Saint-Exupéry, es un acto de creación tanto como de descubrimiento. El tiempo dedicado, la atención prestada, la vulnerabilidad compartida: todo eso es lo que transforma a alguien corriente en alguien irreemplazable. No hay atajos ni fórmulas. El zorro mismo se lo dijo al principito antes de despedirse: «Eres responsable para siempre de lo que has domesticado».

Esta idea conecta de manera sorprendente con lo que la psicología del apego lleva décadas describiendo con términos mucho más técnicos. Los vínculos seguros y duraderos no se forman por afinidad instantánea ni por compatibilidad de caracteres, sino por la acumulación de pequeños actos de presencia: estar ahí cuando toca, recordar lo que importa, volver después de los conflictos. Es exactamente lo que el principito hizo con su rosa, y lo que hizo con el zorro: les dedicó tiempo. Y ese tiempo es lo que los volvió únicos.

Hay también en la frase una lectura que consuela especialmente a quienes han perdido a alguien. Si la unicidad de un ser querido no es una cualidad objetiva sino algo construido en la relación, entonces esa unicidad no desaparece con la muerte ni con la distancia. Vive en quien la construyó. El zorro seguirá siendo único para el principito aunque ya no estén juntos, del mismo modo que los campos de trigo le recordarán para siempre el color de su pelo dorado. «Uno se expone a llorar un poco si se ha dejado domesticar», admite el zorro antes de despedirse. Pero no lo lamenta. Y esa aceptación serena del dolor como precio del amor es, quizás, la enseñanza más adulta de un libro que muchos siguen leyendo como si fuera solo para niños.

Ochenta años después de su publicación, El Principito sigue siendo el libro que más veces se ha preguntado, en voz alta y sin miedo al ridículo, qué significa querer a alguien de verdad. Y sigue sin haber encontrado una respuesta mejor que esta: significa hacerlo único.