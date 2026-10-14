La reflexión de ‘El Principito’ sobre el amor: «Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer»

Antoine de Saint-Exupéry publicó El Principito en 1943 y desde entonces el libro no ha dejado de leerse, regalarse y citarse en los momentos en que las palabras propias no llegan donde hace falta. Con más de 200 millones de ejemplares vendidos y traducido a más de 300 idiomas, su secreto sigue siendo el mismo que tenía el primer día: la capacidad de decir cosas muy profundas con una sencillez que no las simplifica sino que las hace más accesibles. Una de las frases que circulan asociadas al espíritu de la obra lo demuestra con precisión: «Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer». Pocas frases sobre el amor dicen tanto en tan poco espacio.

La reflexión de ‘El Principito’

La metáfora que construye esta reflexión funciona porque todos conocemos la diferencia entre una flor y una raíz. La flor es lo que se ve, lo que atrae, lo que huele bien y tiene color. Es la parte del ser humano que se muestra en los primeros encuentros: el humor, el físico, el encanto, la energía, la versión más luminosa de uno mismo. Las raíces, en cambio, son invisibles. Están bajo tierra, nadie las ve, no tienen ningún atractivo aparente. Pero son las que sostienen todo lo demás.

Enamorarse de las flores es enamorarse de la superficie. De lo que alguien muestra cuando quiere causar buena impresión, cuando está descansado, cuando la vida va bien. Es caer rendido ante una versión de la persona que sólo existe en condiciones favorables, que florece en primavera y que, inevitablemente, se marchita cuando llega el frío.

Las raíces son otra cosa. Son el carácter, los valores, la forma de reaccionar cuando algo sale mal, la capacidad de sostener una promesa cuando ya no hay entusiasmo que la empuje. Son lo que queda cuando las flores se han ido.

El otoño como prueba del amor

La segunda parte de la frase es la que cierra el argumento con una imagen que resulta difícil de olvidar. Él no supo qué hacer en otoño. No porque el otoño fuera inesperado, sino porque nunca había prestado atención a lo que estaba debajo de lo que lo había enamorado.

El otoño en una relación no es necesariamente una crisis ni una ruptura. Es simplemente el momento en que la vida ordinaria, con su rutina, sus dificultades y sus momentos sin brillo, ocupa el espacio que antes llenaba la novedad. Es cuando los defectos dejan de ser entrañables y empiezan a ser cansinos. Cuando el otro ya no sorprende y hay que decidir si se quiere estar con quien realmente es, no con quien parecía que era.

Quien se enamoró de las flores no tiene herramientas para ese momento. No conoce las raíces porque nunca las buscó. Y cuando las flores desaparecen, lo que queda le resulta extraño, como si hubiera llegado a un lugar que nunca había visitado aunque llevara tiempo viviendo allí.

Lo que Saint-Exupéry entendía sobre el amor real

Esta reflexión enlaza directamente con el núcleo filosófico de El Principito tal como Saint-Exupéry lo desarrolla a lo largo del libro. La escena del zorro, en la que se explica el significado de domesticar como el acto de crear vínculos que hacen que alguien sea único entre todos los demás, apunta en la misma dirección. El amor verdadero, en la visión del escritor francés, no es el que se activa ante la belleza o el encanto. Es el que se construye en el tiempo, a través del conocimiento real de la otra persona, incluyendo lo que está bajo tierra y no brilla.

La rosa del Principito, con sus espinas y sus caprichos, es precisamente eso: una criatura que no siempre es fácil de querer pero que es única porque él la ha conocido de verdad, porque ha pasado tiempo con ella, porque sabe cómo es cuando no está en su mejor momento. Esa es la diferencia entre una rosa cualquiera y su rosa.

Lo que hace que esta frase resuene con tanta fuerza es que describe un error que se comete con una frecuencia asombrosa y que rara vez se nombra con esa claridad. Las relaciones que no sobreviven al otoño no suelen romperse por falta de amor en el momento de su inicio. Se rompen porque el amor que existía era hacia algo que no podía durar, y nadie se había tomado el tiempo de mirar qué había debajo.