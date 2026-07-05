La reflexión de Frida Kahlo, pintora mexicana, sobre el amor: «Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer»

Cuando cantas necesitas un amor que te escuche y te apoye, que seas libre y que te acompañe en tu vuelo sin miedo a nada, la pintora mexicana Frida Kahlo sabía muy bien lo que significaba el amor para ella. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado que tendríamos por delante.

La capacidad de amar, la búsqueda de ese amor que va cambiando por momentos, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada pequeño detalle cuenta. Un giro radical que hasta la fecha nadie hubiera imaginado que tendríamos por delante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Esta manera de pensar o de sentir las emociones puede hacernos enfrentarnos a un futuro del todo inesperado.

Sobre el amor la pintora mexicana Frida Kahlo lo tenía claro

La vida de Frida Kahlo lo tiene muy claro y eso quiere decir que tendremos que empezar a pensar en una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento. Será la hora de empezar a pensar en determinadas situaciones que quizás hasta la fecha no pensábamos que cobrarían tanta relevancia.

Este elemento que puede convertirse en el mejor aliado de una combinación de detalles que, sin duda alguna, nos hará descubrir la esencia de la vida misma. Ese amor que no valoramos como se merece, sino que quizás forma parte de ese todo que hasta el momento nadie vio llegar con tanta fuerza.

No nos damos cuenta de lo importante que es, hasta que finalmente nos topamos cara a cara con una realidad incómoda. A medida que crecemos o que pasamos por algunos problemas a lo largo de nuestra vida, las prioridades cambian y nos descubren que tener a una persona a nuestro lado que nos quiera de forma incondicional, que nos acompañe en todas nuestras locuras puede ser esencial. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave en estos tiempos que corren.

Mereces un amor que te escuche cuando cantas que te apoye

Tener a nuestro lado a esta persona que es capaz de darnos y ofrecernos todo lo necesario para destacar. Para ser capaces de hacer realidad nuestros sueños sabiendo a nuestro lado, hay alguien que nos acompaña, puede ser lo que nos hará replantearnos las cualidades de esa persona o lo que realmente necesitamos.

Frida Khalo sufrió un accidente que la dejó con fuertes dolores y sin apenas moverse, un bache que marcaría su vida y que haría que se sintiera aún más cerca del que sería el amor de su vida, un sentimiento que marcaría gran parte de su vida y en gran medida su forma de pensar.

Estas son las mejores frases que nos dejó una pintora mexicana que ha traspasado todas las fronteras posibles.

Tú mereces lo mejor de lo mejor, porque tú eres una de esas pocas personas que, en este mísero mundo, siguen siendo honestas consigo mismas, y esa es la única cosa que realmente cuenta.

Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a través de mis ojos. Sólo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí.

La parte más importante del cuerpo es el cerebro. De mi rostro me gustan mis cejas y mis ojos. Aparte de eso no me gusta nada más. Mi cabeza es demasiado pequeña. Mis pechos y mis genitales son corrientes. Del sexo opuesto, tengo el bigote y el rostro en general.

Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?

Solía creer que era la persona más extraña del mundo, pero luego pensé entre tanta gente en el mundo debe haber alguien que se sienta como yo, estrafalaria y defectuosa. Me imagino que ella está ahí fuera pensando también en mí. Bueno, espero que si lees esto sepas que sí, que es verdad, estoy aquí y soy tan extraña como tú.

Te mereces un amante que te quiera despeinada, con todo y todas las razones que te hacen despertarte deprisa y los demonios que no te dejan dormir.

Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es sólo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda.

Dolor, placer y muerte no son más que el proceso de la existencia. La lucha revolucionaria en este proceso es una puerta abierta a la inteligencia.

Ya ve que ni poseo la lengua de Cervantes, ni la aptitud ni genio poético o descriptivo, pero usted es un hacha para entender mi lenguaje relajiento. frases inspiradoras de Frida Kahlo en el día de su muerte.

Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido.