Pablo López cancela su concierto en Fuengirola 20 minutos antes y acaba hospitalizado: «Estoy destrozado»

La noche prometía ser una de las más especiales del verano en el Marenostrum Fuengirola. Miles de personas esperaban con ilusión la actuación de Pablo López, pero un giro completamente inesperado terminó dejando helado al público. Cuando apenas faltaban 20 minutos para que el artista malagueño se sentara al piano y comenzara el concierto, llegaba la peor de las noticias: la actuación quedaba cancelada por una grave lesión muscular que obligó a su traslado de urgencia a un hospital.

La organización del festival fue la encargada de comunicar la noticia a los asistentes a través de la megafonía del recinto. Poco después, emitía un comunicado oficial en el que explicaba que el cantante había quedado «totalmente incapacitado» para actuar y que la decisión se había tomado siguiendo las recomendaciones médicas. «Esta decisión ha sido tomada con el objetivo de priorizar su recuperación y garantizar que pueda regresar a los escenarios en las mejores condiciones posibles», señalaba el escrito.

El varapalo fue enorme para los miles de seguidores que ya llenaban el recinto dispuestos a disfrutar de algunos de sus grandes éxitos, como El patiooLo saben mis zapatos. Sin embargo, la organización reaccionó con rapidez y anunció una nueva fecha para el concierto. La actuación ha quedado reprogramada para el próximo 30 de julio de 2026, manteniéndose la validez de todas las entradas adquiridas.

Además, desde Marenostrum Fuengirola quisieron agradecer la comprensión del público, que asumió la inesperada cancelación con absoluta normalidad. «Somos conscientes de las molestias que este cambio pueda ocasionar y agradecemos sinceramente la comprensión, el cariño y el apoyo de todos los asistentes», señalaron desde la organización.

Horas después, era el propio Pablo López quien rompía su silencio. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el cantante aparecía visiblemente emocionado para explicar lo ocurrido y pedir disculpas a quienes habían acudido a verlo actuar, especialmente por tratarse de un concierto en su tierra.

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«Estoy desolado y destrozado porque es la primera vez que me pasa esto en mi vida, encima en mi tierra, Fuengirola», confesaba el artista, incapaz de ocultar su frustración por tener que suspender una cita que llevaba semanas preparando.

El malagueño también quiso agradecer el trabajo del equipo médico que lo atendió, al que definió como unos auténticos «ángeles». Sin embargo, reconoció que el intenso dolor provocado por la lesión muscular hacía completamente imposible subirse al escenario. «Me es imposible estar a la altura y, aunque he peleado hasta el último momento, perdonadme. Esto es lo que más me duele en el corazón. Muchas gracias y nos vemos el día 30», concluía.

Por el momento, Pablo López permanecerá centrado en su recuperación con el objetivo de volver cuanto antes a los escenarios. Todo apunta a que, si la evolución de la lesión es favorable, el cantante podrá saldar la deuda que siente con su público el próximo 30 de julio.