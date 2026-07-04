La boda que hará hablar a toda la izquierda: Lilith Verstrynge se casa con el ‘rasputín’ de Yolanda Díaz

La vida de Lilith Verstrynge ha dado un giro de 180 grados desde que decidió abandonar la primera línea política. Alejada ya de los focos de Podemos y centrada en una nueva etapa profesional, la ex secretaria de Estado de Agenda 2030 está a punto de dar un importante paso en el terreno personal: este mes de julio contraerá matrimonio con Rodrigo Amírola, ex asesor de Yolanda Díaz y una figura muy conocida en los círculos internos de la izquierda, aunque siempre lejos del protagonismo mediático. Una boda que no solo une a la pareja, sino que también vuelve a poner el foco sobre una historia de amor que nació en uno de los momentos de mayor tensión entre Podemos y Sumar.

La ceremonia, de carácter civil, tendrá lugar en el Ayuntamiento de Ezcaray (La Rioja), según ha adelantado LOC. Será un enlace discreto, en consonancia con la actitud que ambos han mantenido respecto a su relación durante los últimos años. De hecho, la propia Lilith Verstrynge ha evitado hacer comentarios sobre esta nueva etapa cuando ha sido preguntada por la prensa. «Llevo años fuera de la política ya, estoy a otra cosa no pública y no hablo de mi vida privada», aseguró, dejando claro que su intención es mantener el mismo perfil bajo que ha adoptado desde que abandonó sus responsabilidades institucionales.

Quien sí ha querido pronunciarse ha sido su padre, el expolítico Jorge Verstrynge. Aunque tampoco ha querido entrar en demasiados detalles sobre los preparativos del enlace, sí ha dedicado unas cariñosas palabras al futuro marido de su hija. «Rodrigo es un chico estupendo», afirmó, mostrando públicamente el respaldo familiar a una relación que, según personas de su entorno, lleva consolidada desde hace varios años.

La historia entre Lilith Verstrynge y Rodrigo Amírola comenzó cuando ambos desarrollaban sus respectivas carreras en el ámbito político. Ella ocupaba posiciones de máxima responsabilidad dentro de Podemos y era considerada una de las personas de mayor confianza del núcleo de Pablo Iglesias. Él, en cambio, había tomado un camino muy diferente después de romper con la formación morada y alinearse primero con Íñigo Errejón y, posteriormente, con Yolanda Díaz, convirtiéndose en uno de sus principales asesores de discurso durante el nacimiento de Sumar.

Precisamente esa diferencia de posiciones hizo que su relación sentimental no fuera bien recibida por algunos sectores políticos. Mientras Lilith Verstrynge seguía siendo una de las dirigentes más visibles de Podemos, Rodrigo Amírola era visto por parte del partido como un dirigente próximo al proyecto impulsado por Yolanda Díaz, en plena batalla política entre ambas formaciones. Según diversas informaciones publicadas en los últimos años, dentro del entorno más cercano a Podemos incluso llegaron a referirse a Amírola con el apodo de «el Rasputín de Yolanda Díaz», reflejando el peso que tenía en la estrategia del nuevo proyecto político.

Pese a ese contexto, la pareja decidió seguir adelante con su relación. Tras la salida de Lilith Verstrynge de la política en enero de 2024 —cuando anunció por sorpresa su dimisión como diputada y abandonó todos sus cargos orgánicos en Podemos— ambos iniciaron una nueva etapa lejos de España. Se instalaron durante un tiempo en París, donde ella comenzó a preparar las oposiciones a la Carrera Diplomática, mientras Rodrigo Amírola se dedicaba a escribir sobre política francesa y continuó colaborando con distintos medios de comunicación especializados.

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Con el paso del tiempo, ambos regresaron a Madrid y han reconstruido su vida alejados de la primera línea política. Lilith Verstrynge compagina actualmente su preparación para futuros procesos selectivos con colaboraciones en diferentes espacios televisivos de análisis político, mientras que Rodrigo Amírola ha dejado atrás su labor como asesor institucional para incorporarse a una empresa especializada en estudios demoscópicos y análisis de opinión.

La boda supone, por tanto, el cierre simbólico de una etapa marcada por intensos cambios tanto personales como profesionales. Después de años vinculados a dos de los proyectos políticos más enfrentados de la izquierda española, Lilith Verstrynge y Rodrigo Amírola celebrarán su historia de amor lejos del ruido que un día rodeó sus carreras. Un enlace que, inevitablemente, despierta la curiosidad sobre quiénes serán los invitados y si entre los asistentes habrá antiguos compañeros de Podemos y Sumar compartiendo celebración, dejando a un lado las diferencias políticas que durante años marcaron el camino de ambos partidos.