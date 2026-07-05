La vitamina C se convierte en el activo imprescindible del verano

La vitamina C es el activo que te va a pedir tu piel durante el verano. Los expertos en el campo están de acuerdo en que este ingrediente es esencial durante los meses en los que el sol aprieta con más fuerza, ya que «la piel puede entrar en un estado de estrés continuo en el que la radiación UV es sólo una parte del problema, porque el calor y la contaminación actúan como amplificadores del daño oxidativo», explica Arkaitz Felices, cosmetólogo y director de Reviderm España. Su gran secreto reside en su poder antioxidante, capaz de frenar ese fenómeno tan temido y conocido como el envejecimiento por calor.

Está claro que la vitamina C, por su capacidad para mejorar la luminosidad, apoyar la síntesis de colágeno y ayudar con el tono irregular, va a convertirse en tu mejor aliado cutáneo para el verano. Y tiene «muchísimo sentido en verano», explica Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica, «porque ayuda a unificar el tono, aporta luminosidad y contribuye a tratar las manchas».

Malgorzata Kucz, experta de producto en Nacomi Group, añade que, «lejos de ser incompatible con el sol, actúa como un escudo antioxidante que protege la piel del estrés oxidativo causado por los rayos UV. Retirarla en verano es, en muchos casos, el motivo por el que la piel llega a septiembre apagada y con manchas más marcadas». Eso sí, no todos los sérums ni todas las cremas actúan igual y, por ello, saber dar con el tipo de formulación correcto va a ser fundamental si quieres notar sus resultados.

Para elegirla, debes fijarte en su formato, concentración y envasado. Para el rostro, trata de que la formulación posea entre un 10% y un 20% de concentración, ya que un nivel superior puede causar irritación. Ten en cuenta que la vitamina C es un activo que se oxida, por lo que trata de adquirir productos cuyo envasado sea opaco, ya que te garantizarán que su conservación sea mucho más segura.

Los mejores productos con vitamina C

Proage Day Serum de Luxmetique: Para iniciar la rutina, este sérum de alta penetración combina activos antioxidantes de máxima acción y antienvejecimiento, como Corum Et-VC, el primer derivado de la vitamina C estable y multifuncional, para conseguir una piel luminosa, firme y rejuvenecida. PVP: 69,95 €.

Daily Double C Serum, de Reviderm: la vitamina C microencapsulada se activa al masajear el producto con la piel, de forma que penetra en la dermis y promueve la producción de colágeno. Además, incorpora vitamina E que potencia la protección antioxidante, mientras que el ácido hialurónico de bajo y alto peso molecular proporciona hidratación en profundidad, mejorando la textura y luminosidad de la piel. PVP: 88 €.

Hydra Jelly, de Germinal Sensations: Hydra Jelly es una crema de día con textura ultraligera que proporciona una hidratación intensa sin aportar grasa. Su fórmula enriquecida con 3 ácidos hialurónicos hidrata en profundidad y fortalece la barrera. Y gracias a la vitamina C encapsulada, suma un efecto antioxidante y luminosidad diaria. Ello se completa con el doble efecto lifting de Germinal, formado por proteínas de trigo y extractos de origen vegetal. PVP: 45 €.

Biolumin-C Heat Aging Protector SPF50, de Dermalogica: fotoprotector químico de amplio espectro que protege frente a los rayos UVA y UVB. Su fórmula con vitamina C ultraestable, vitamina E y activos hidratantes combate los radicales libres, refuerza la luminosidad de la piel y aporta confort durante todo el día. PVP: 95 €.

Loción Corporal Glowing Protection SPF50, de Hawaiian Tropic: enriquecida con ingredientes que cuidan la piel, como el extracto de mango y el complejo de manteca de karité, a los que se suma la acción antioxidante de la vitamina C. Esta crema, además, respeta los océanos y te permite cuidar a la vez de tu piel y del entorno.