Qué significa el proverbio chino «las mentes grandes discuten ideas; las pequeñas hablan de personas»

El conocido proverbio chino «las mentes grandes discuten ideas; las pequeñas hablan de personas», enseña que las personas con pensamientos elevados se enfocan en el progreso, la creatividad y la resolución de problemas, mientras que las mentes limitadas pierden su energía en criticar y realizar un juicio superficial hacia los demás. Una afirmación que resalta como cada persona enfoca sus energías.

El trasfondo del proverbio

El primer punto sería que «las mentes grandes discuten ideas», centrándose en la innovación, aprendizaje, crecimiento personal y el debate constructivo. El enfoque está en lo que se puede crear, mejorar o aportar al mundo. Por otro lado, las mentes promedio discuten eventos, dedicando su tiempo a hablar de la cotidianidad, noticias, deportes o lo que ha sucedido a su alrededor. Además, el proverbio señala que las mentes pequeñas hablan de las personas por ello, invierten su energía en criticar, juzgar o difundir rumores sobre la vida y decisiones ajenas estancando su crecimiento personal.

En la práctica

Este refrán invita a hacer un ejercicio de autoevaluación sobre donde debe poner su atención la gente. «El hecho de hablar constantemente de otros suele ser síntoma de aburrimiento o falta de metas propias», expresan los expertos. Y resaltan que las «mentes proverbio piensan en el tiempo y los sucesos». En cualquier cosa que permita una interacción social básica. Por el contrario, las mentes grandes piensan constantemente el por qué y el cómo de las cosas. Además, poseen la capacidad de reflexionar sobre filosofía, proyectos, innovaciones, ciencia y arte.