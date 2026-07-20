Los psicólogos expertos coinciden: la forma en la que escribes el número 2 revela muchos rasgos de tu personalidad

La forma en la que escribes el número 2 puede describir varios rasgos de tu personalidad. A esta conclusión han llegado expertos en psicología y grafología sobre las características de las personas en función de cómo escriben este número, ya sea de forma curva, con una base recta o entrelazada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos sobre las características de una persona en función de cómo escribas el número dos.

«Estudio de las particularidades de la letra de una persona, con el fin de identificarla o tratar de averiguar sus características psicológicas». Así define la Real Academia Española el concepto de grafología, que puede llegar a describir las capacidades de una persona en función de su escritura. Porque la forma de tu letra en la que escribes puede decir mucho de ti y en lo que se refiere a los números también. Expertos en la materia llevan poniendo el foco muchos años en las características de las personas según escriban el número 2.

Detrás de la forma de escribir el número 2 hay un mundo, ya que se puede escribir de muchas maneras: todo el número en una especie de curva, con base curva, recta o incluso con la parte inferior entrelazada. Los psicólogos expertos en grafología son capaces de discernir las características de una persona en función de cómo orienta el lápiz o boli para escribir este número. Esto es de lo que se encarga una ciencia tan completa como la grafología.

Así eres según escribes el número 2

Por ejemplo, expertos en la materia explican que si una persona escribe el número 2 con una línea recta en la parte inferior, indica que eres una persona perfeccionista. También suelen ser personas que valoran la paz, la tranquilidad y, a ojos del resto de la gente, puede parecer elegante y poderoso.

Por su parte, los que escriben este número con una base curva o entrelazada serían personas que se caracterizan por su creatividad y gran capacidad para sacar ideas únicas. Los que escriben el número 2 de esta manera también serían versos libres que están constantemente explorando terrenos desconocidos y que están deseosos de aprender cosas nuevas.

«Atención si conoces a alguien que escriba así el número 2», dice en un vídeo publicado en las redes sociales la experta en grafología @emmagraphia sobre las personas que escriben el número 2 de forma curva.

«Suelen ser personas muy amables, pero con una tendencia a la pasividad y la falta de motivación para buscar oportunidades laborales», indica esta experta en la materia sobre estas personas. «La solución radica en fomentar la iniciativa y la búsqueda activa de oportunidades», cuenta en su vídeo.

Esta experta también dedica otro de sus vídeos para describir la personalidad de las personas que escriben el número dos con la base curva o entrelazada. «Suelen ser personas con un corazón noble y compasivo. Ofreciendo ayuda y apoyo sin esperar nada a cambio. Es un gran ejemplo viviente de desinterés y de sacrificio, inspirando a quienes lo rodean a ser mejores personas», cuenta. «Suelen ser personas que no tienen un enfoque en el ámbito de los negocios o ventas. Teniendo grandes fallos de cálculo», dice.