La psicología concluye que las personas que lloran cuando discuten no es porque sean más débiles, sino que es su manera de afrontar la situación

Es habitual que, a la hora de enfrentarse a un conflicto verbal, haya personas a las que se les ponga un nudo en la garganta y les cueste expresarse. Llorar suele también ser una acción que acaban cometiendo estas personas por una discusión. Pero, ¿por qué lloran cuando discuten?

La psicología apunta a que se trata de una respuesta fisiológica y un mecanismo de afrontamiento involuntario. En una discusión, el cuerpo no sólo responde con pensamientos, sino que activa un sistema de emergencia físico para prepararse ante el conflicto.

¿Por qué se activa este mecanismo?

El llanto durante las discusiones viene producido por un fenómeno de desbordamiento y de autorregulación del sistema nervioso. No es una elección que podamos controlar, pero sí podemos saber por qué pasa:

La saturación de la amígdala: el cerebro detecta la discusión como una amenaza o peligro . La amígdala hiperactiva anula temporalmente la corteza prefrontal, encargada de la lógica y el lenguaje. Al producirse esta anulación, se dificulta el procesamiento de pensamientos, lo que genera frustración.

el cerebro detecta la discusión como una . La amígdala hiperactiva anula temporalmente la corteza prefrontal, encargada de la lógica y el lenguaje. Al producirse esta anulación, se dificulta el procesamiento de pensamientos, lo que genera frustración. La mezcla de emociones intensas: el cerebro procesa emociones como la rabia, la impotencia, la injusticia o la tristeza a través de los mismos canales. Emociones como la rabia o la frustración son desencadenantes en su punto máximo de la manifestación física más común: las lágrimas.

el cerebro procesa emociones como la rabia, la impotencia, la injusticia o la tristeza a través de los mismos canales. Emociones como la son desencadenantes en su punto máximo de la manifestación física más común: las lágrimas. Activación de la válvula de escape: durante la discusión, el sistema simpático inunda el cuerpo con cortisol y adrenalina . Para evitar un colapso por exceso de estrés, el sistema parasimpático se activa de golpe. El llanto funciona como acción para reducir las pulsaciones y relajar los músculos.

durante la discusión, el sistema simpático inunda el cuerpo con . Para evitar un colapso por exceso de estrés, el sistema parasimpático se activa de golpe. El llanto funciona como acción para reducir las pulsaciones y relajar los músculos. Liberación química depurativa: a diferencia de las lágrimas por irritación, las lágrimas emocionales tienen una composición única. Estas lágrimas tienen altas concentraciones de prolactina, que son diferentes hormonas. El cuerpo se encarga de liberar exceso de estrés químico a través de estas lágrimas para generar un alivio inmediato.

¿Qué podemos hacer?

Para poder eliminar o retrasar la acción de llorar, se debe regular la respuesta física antes de que se produzca la saturación del cerebro.

Para romper el nudo de la garganta y regalar las pulsaciones, se puede beber agua. Para evitar las lágrimas hay viejos trucos, como mirar hacia arriba o pestañear rápido. Aunque desviar la atención apretando un objeto fuertemente también es útil.

Para el control de la respiración y mental, exhalar lento ayuda a controlar las pulsaciones y calmar al cuerpo. Pedir una pausa para despejarte y salir de la habitación o el entorno y calmar el sistema nervioso también es de gran ayuda. Es importante saber identificar cuáles son los síntomas antes de que se colapse el cerebro, como sentir calor o nudo en la garganta o estómago.