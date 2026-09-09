Poner una bolsa de plástico en el cepillo antes de barrer: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Barrer es una de las tareas domésticas más tediosas y que supone un quebradero de cabeza para todo el mundo. A la hora de limpiar el suelo, muchos buscan la forma más eficaz de hacerlo. Por suerte, existen algunos métodos sencillos que pueden servir para eliminar mejor la suciedad y reducir el esfuerzo que supone la limpieza.

Uno de los más novedosos es cubrir el cepillo de la escoba con una bolsa de plástico antes de barrer. Esta fácil y barata práctica gana terreno como alternativa para facilitar la recogida de diferentes partículas y que la limpieza sea más cómoda.

Por qué colocar una bolsa de plástico sobre la escoba

Una simple bolsa de plástico puede convertirse en la mejor aliada del barrido tradicional. Al cubrir las cerdas de la escoba, las propiedades del plástico ayudan a atraer los residuos restantes que suelen quedarse en el suelo. Este efecto está causado por la electricidad estática, generada por el movimiento y contacto del plástico. Este método puede ser de gran ayuda con polvo, pelusas o pelos.

Otra de las ventajas de esta revolucionaria nueva forma de barrer es evitar que parte de la suciedad se quede incrustada entre las cerdas de la escoba, lo que a largo plazo mejora la limpieza al eliminar la opción de que los residuos vuelvan a distribuirse sobre la superficie del hogar.

Además, este método puede resultar de gran utilidad en las zonas más complicadas de barrer, como debajo del sofá, camas o muebles bajos, y usarse en todo tipo de superficies, ya sea en tarimas flotantes, suelos laminados en espiga, cerámicas, porcelánicos, etc., teniendo siempre en cuenta las recomendaciones de limpieza para cada material.

Cómo aplicar correctamente este truco casero

Los pasos para aplicar correctamente esta innovadora técnica son: