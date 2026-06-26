Piloto español hace historia con el primer vuelo tripulado de un avión impulsado por baterías de estado sólido

El pasado 5 de junio, desde el aeropuerto municipal de Zephyrhills, el piloto de pruebas español Miguel Iturmendi tomó los mandos del Helios Horizon, el primer avión de ala fija tripulado en volar impulsado únicamente por baterías de estado sólido, una tecnología innovadora que promete superar algunos de los principales obstáculos que hasta ahora han limitado la electrificación del transporte aéreo.

Durante años, uno de los principales obstáculos para los aviones eléctricos ha sido el almacenamiento de energía, ya que cada kilogramo adicional reduce la autonomía y limita el rendimiento durante el vuelo. Por ello, el principal desafío de la ingeniería aeronáutica consiste en encontrar sistemas capaces de almacenar una gran cantidad de energía y, al mismo tiempo, ser extremadamente ligeros. En este contexto, las baterías de estado sólido aparecen como una de las soluciones más prometedoras.

Primer vuelo tripulado de un avión con baterías de estado sólido

Las baterías convencionales utilizan electrolitos líquidos para permitir el movimiento de los iones entre sus componentes. Aunque se trata de una tecnología ampliamente utilizada, presenta limitaciones relacionadas con la densidad energética, la seguridad y la gestión térmica. La innovación prueba piloto realizada por Miguel Iturmendi reemplaza esos electrolitos líquidos por materiales sólidos avanzados, lo que permite aumentar la capacidad de almacenamiento energético, reducir riesgos y mejorar la eficiencia general del sistema.

Para entender la verdadera importancia del éxito alcanzado durante el vuelo del Helios Horizon, resulta fundamental observar la evolución de sus prestaciones energéticas. Hasta hace poco, este avión experimental utilizaba baterías convencionales con una densidad energética cercana a los 260 Wh/kg. La incorporación de las nuevas celdas de estado sólido ha supuesto un avance significativo, elevando esa cifra hasta los 410 Wh/kg. En términos prácticos, se trata de una mejora tecnológica de alrededor del 60 %, lograda sin aumentar el peso de la aeronave ni comprometer la eficiencia de su diseño aerodinámico.

Esta mejora supone un cambio de gran impacto en el rendimiento de la aeronave. Al reducir la cantidad de peso necesaria para almacenar la misma energía eléctrica, el consumo global disminuye de forma considerable. Asimismo, el Helios Horizon integra paneles solares en las alas para aprovechar la radiación solar durante el trayecto; gracias a esta tecnología fotovoltaica, se genera un aporte constante de electricidad que reduce la demanda sobre las baterías principales y amplía la autonomía de la aeronave.

Además, los ingenieros han incorporado una función inspirada en los sistemas de recuperación energética que se utilizan en algunos vehículos eléctricos. Durante las fases de descenso o cuando el avión planea aprovechando las corrientes de aire, la hélice pasa a comportarse como una pequeña turbina, transformando parte de la energía del movimiento en electricidad reutilizable.

«Por primera vez tenemos una tecnología de baterías que ofrece la autonomía y los tiempos de carga necesarios para hacer viable la aviación eléctrica comercial, con el nivel de seguridad que exigirá el público», afirmó Iturmendi, según la nota de Helios Horizon.

Perspectivas de futuro

En 2024, Aviation International News informó de que el equipo estaba trabajando con un motovelero Pipistrel Taurus modificado para operar en régimen eléctrico por encima de los 40.000 pies, aproximadamente 12.192 metros. En ese contexto, la información más reciente recuerda que la aeronave ya ha alcanzado con anterioridad los 24.000 pies, unos 7.315 metros, mientras que el objetivo del programa sigue siendo superar la barrera de los 40.000 pies, una altitud que se sitúa por encima de buena parte del tráfico de aviación comercial.

La llegada de las baterías de estado sólido se plantea como un elemento determinante para dar ese salto cualitativo. Según Helios Horizon, el menor volumen, junto con una mayor densidad energética y unas propiedades de descarga más eficientes, podrían traducirse en mejoras directas en autonomía, techo de vuelo y duración de las misiones. En este escenario, Iturmendi confía en poder completar vuelos de perfil estratosférico utilizando una única carga.

Vuelo solar tripulado a mayor altitud de la historia: previsto para 2026.

Primer vuelo transcontinental de Estados Unidos con cero emisiones realizado por una aeronave de aviación general, impulsada exclusivamente por energía eléctrica y solar: previsto para 2026.

Primer vuelo estratosférico tripulado eléctrico, con una altitud de hasta 44.000 pies (13.400 metros): programado entre 2026 y 2027.

Primer vuelo estratosférico tripulado de una aeronave solar: previsto para 2027.

Gira mundial de demostración tecnológica, con vuelos de exhibición en distintos países para mostrar las capacidades de la aeronave: prevista para 2027.

El éxito del Helios Horizon también revela la competencia internacional en el desarrollo de nuevas tecnologías aeronáuticas. Empresas como EHang, en China, trabajan en prototipos de aeronaves eléctricas que incorporan baterías de litio-metal en estado sólido, mientras que otros fabricantes del sector energético buscan superar la barrera de los 500 Wh/kg de densidad energética. En este contexto, la colaboración entre la industria aeronáutica y la investigación científica se perfila como un elemento esencial para acelerar el desarrollo de soluciones capaces de responder a los retos actuales de la aviación.