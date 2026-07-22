Un pescador alerta de un fenómeno que está pasando en el Mediterráneo este verano: «Id con cuidado y tened los barcos bien amarrados»

La creciente subida de la marea y los cambios bruscos de dirección de los barcos que salen a pescar por el mar Mediterráneo tienen preocupados a un gran número de habitantes, así lo explica un pescador por sus redes sociales, mostrando evidencias claras de los cambios en el agua. Además, avisa de mantener los barcos bien amarrados, ya que se aproxima una tormenta que nunca se ha visto. Aunque este suceso se denomina rissaga o meteotsunami, un fenómeno que se produce en oscilaciones complejas del nivel del mar y corrientes repentinas en los puertos, esto ocurre porque los cambios rápidos de la presión atmósferica se combinan con el viento. A su vez, los pescadores resaltan que no es el único evento llamativo de los últimos días, refiriéndose al comportamiento de los peces que saltan de manera conjunta fuera del agua.

¿Qué es la ‘rissaga’ o ‘meteotsunami’?

Los expertos explican que a pesar de la preocupación que ha despertado el fenómeno, se trata de una oscilación rápida y significativa del nivel del mar que puede provocar fuertes corrientes en puertos y zonas costeras. Esto sucede porque coinciden cambios bruscos en la presión atmosférica con determinadas condiciones de viento, lo que genera variaciones repentinas del nivel del agua. Por lo tanto, no se trata de un tsunami originado por un terremoto, pero sus efectos pueden ser similares a pequeña escala dentro de puertos y dársenas, donde las corrientes llegan a mover embarcaciones con gran intensidad.

El comportamiento de los peces

Los pescadores afirman que este no ha sido el único caso registrado en los últimos días, ya que han observado un comportamiento poco habitual en los bancos de peces. Estos han sido vistos saltando de manera sincronizada fuera del agua en las zonas costeras de Málaga, Almería, Murcia o las islas griegas. Un tipo de conducta que puede ser la respuesta a la presencia de depredadores, cambios en la temperatura del agua o variaciones en las corrientes marinas. Además, muchos profesionales del sector consideran que coincide con una época de inestabilidad en el Mediterráneo, debido al rápido calentamiento del agua por el cambio climático.

@diariosur Ha vuelto a suceder. Esta vez, el escenario ha sido el puerto deportivo de Garrucha, en el litoral almeriense, donde centenares de peces comenzaron a saltar de forma frenética fuera del agua hasta quedar sobre uno de los pantalanes. La sorprendente escena ocurrió al mediodía del pasado domingo y fue grabada por varios testigos, cuyas imágenes no tardaron en difundirse a través de las redes sociales. Los ejemplares serían lachas, unos peces pelágicos emparentados con las sardinas y muy abundantes en el Mediterráneo. En las imágenes se observa cómo el banco avanza de forma compacta hasta la estructura portuaria y numerosos individuos terminan fuera del agua, aparentemente durante una maniobra desesperada para escapar de un depredador. El gerente de la Cofradía de Pescadores de Garrucha, Gregorio Jerez, ha confirmado este lunes a SUR que el vídeo es auténtico y que no se trata de una recreación elaborada mediante inteligencia artificial, como llegaron a sospechar numerosos vecinos al ver la espectacularidad de la secuencia. «En mis 39 años de vida jamás había visto algo así, pero sí, es real», ha asegurado Jerez. El profesional del sector pesquero apunta como posible explicación a la presencia de «un atún rojo que lleva unos días merodeando por el puerto», aunque por el momento no existe una confirmación científica sobre el animal que habría provocado la estampida. ✍🏼locuenta_ @eugeniocabezas 🎬edición_ @ninaapin 🖱️más en SUR.es ♬ sonido original – SUR. El periódico de Málaga – SUR. El periódico de Málaga

Los tipos de depredadores

El tipo de depredador marino que produce este comportamiento en los peces es principalmente el atún rojo, un tipo de pez que caza de manera masiva, son rápidos y voraces, empujando a los bancos de peces más pequeños hacia la superficie de los puertos. Además, los delfines y mulares entran con frecuencia a los puertos y utilizan el ecolocalizador y el trabajo en equipo para acorralar de forma inteligente a los bancos de peces contra los muros del muelle.

Los expertos aconsejan

Los pescadores recomiendan extremar las precauciones y revisar los amarres de las embarcaciones, sobre todo en los puertos donde las corrientes se suelen intensificar en cuestión de minutos. Al mismo tiempo, aconsejan seguir la información proporcionada por las autoridades marítimas y los servicios meteorológicos antes de salir a faenar o navegar.