Pedro I el Grande, zar de Rusia: «La pérdida del tiempo es absolutamente irreparable; el tiempo que transcurre en la inacción o en la ignorancia jamás vuelve a recuperarse bajo ninguna circunstancia»

«La pérdida del tiempo es absolutamente irreparable; el tiempo que transcurre en la inacción o en la ignorancia jamás vuelve a recuperarse bajo ninguna circunstancia». Esta es la reflexión de Pedro I el Grande, zar de Rusia, que invita a pensar en la importancia de aprovechar cada oportunidad. Una idea que recuerda que las horas no se pueden recuperar y que aplazar decisiones, renunciar a aprender o permanecer inmóvil también tiene consecuencias. El mensaje conecta con la trayectoria de un gobernante que dedicó buena parte de su vida a transformar su país.

Pedro I, el zar que quiso cambiar Rusia

Pedro I nació en Moscú en 1672 y gobernó Rusia desde 1682 hasta su muerte, en 1725. Conocido como Pedro el Grande, fue proclamado emperador en 1721 y pasó a la historia por impulsar una profunda modernización del Estado ruso. Su objetivo era reducir la distancia que separaba a su país de las principales potencias europeas, especialmente en ámbitos como la tecnología, la educación, la administración y el Ejército.

Para conseguirlo, viajó por Europa occidental y conoció de primera mano los avances de otros países. Aquella experiencia influyó en las reformas que puso en marcha a su regreso. Promovió la construcción de una armada moderna, reorganizó las instituciones y fomentó la incorporación de conocimientos técnicos y científicos. Su reinado estuvo marcado por una actividad constante y por su voluntad de introducir cambios.

La importancia de no desperdiciar el tiempo

La reflexión del zar pone el foco en dos obstáculos, ya que la inacción y la ignorancia. El primero hace referencia a dejar pasar las oportunidades sin tomar decisiones, mientras que el segundo señala el peligro de no buscar conocimientos que permitan comprender mejor el mundo y actuar sobre él.

Su propio proyecto político estuvo relacionado con esa idea de avanzar mediante el aprendizaje. Uno de sus grandes proyectos fue la fundación de San Petersburgo en 1703, ciudad que terminaría convirtiéndose en la capital del Imperio ruso. También impulsó reformas educativas y administrativas para modificar la estructura tradicional del país.

Una reflexión sobre las oportunidades

El mensaje de esta frase va más allá de la política y puede aplicarse a la vida cotidiana. El tiempo que se dedica a aprender, tomar decisiones o perseguir objetivos puede marcar la diferencia, mientras que las oportunidades que se dejan escapar no siempre vuelven a presentarse.

La trayectoria de Pedro I el Grande estuvo marcada por esa voluntad de cambio y por su interés en incorporar nuevas ideas. Su legado transformó Rusia y convirtió su reinado en uno de los periodos más decisivos de su historia.