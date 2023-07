Si sueles pasar por alto el cepillado de tu lengua cuando te lavas los dientes, este caso clínico podría hacerte reconsiderar esa práctica. Según un informe aparecido en una revista científica, un hombre de 64 años, residente en Ohio (Estados Unidos), se presentó en la consulta de su médico con un extraño fenómeno: tenía una especie de pelo verde adherido a su lengua. Este sorprendente caso es conocido como el síndrome de la lengua peluda y, aunque puede parecer inusual, es una condición con un nombre muy apropiado. ¿El motivo para ese pelo verde en la lengua? Un hábito para nada recomendable.

No acabes con pelo verde en la lengua y deja este hábito

Según publicó la revista científica The New England Journal of Medicine, la causa de este síndrome de pelo verde en la lengua radica en la mala higiene bucal, pero también el hecho de tener como hábito un consumo excesivo de tabaco, así como tomar mucho café o té, y el uso de ciertos medicamentos, como los antibióticos. Todos estos factores pueden ocasionar un cambio en la apariencia de las papilas filiformes de la lengua, que son responsables de limpiar la boca pero no están involucradas en el sentido del gusto. Bajo la influencia de estos factores, estas papilas cónicas se alargan y tiñen, dando la impresión de ser pelos.

Un síndrome más común de lo que parece

La Academia Americana de Medicina Oral (AAOM) explica que este síndrome se desencadena debido a una acumulación de queratina, la misma proteína que se encuentra en el pelo. Las papilas alargadas no se desprenden como deberían y quedan acumuladas en ellas restos de comida y bacterias. Sorprendentemente, la AAOM clasifica este síndrome como relativamente común y estima que afecta a aproximadamente al 13% de la población.

En el caso del hombre de Ohio, que prefirió mantenerse en el anonimato, su hábito de fumar y el uso de antibióticos durante 21 días para tratar una infección en las encías fueron los factores desencadenantes. Los científicos que analizaron este caso creen que la combinación de estos factores contribuyó a la aparición del síndrome de la lengua peluda: una deficiente salud bucal, el hábito de fumar y el uso de antibióticos que pueden afectar negativamente al microbioma bucal.

La lengua peluda puede parecer llamativa y desagradable, pero es una condición temporal sin tratamiento específico. La mejora de la higiene bucal es clave para su resolución. En un caso particular, se recomendó al paciente dejar de fumar y cepillar la lengua cuatro veces al día. Seis meses después, su lengua volvió a la normalidad, aunque confesó que no había dejado de fumar.

Qué síntomas produce tener «pelos» verdes en la lengua

Aunque el síndrome de la lengua peluda puede tener una apariencia desagradable, generalmente no causa dolor. Los afectados pueden experimentar ocasionalmente una sensación de quemazón en la lengua debido a la acumulación de bacterias y levaduras. También pueden experimentar náuseas y cosquilleo en el paladar al tragar, así como halitosis y alteración del sentido del gusto, según la AAOM.

Ante esta impactante situación, es evidente que mantener una adecuada higiene bucal es esencial para evitar la aparición de este síndrome y otras complicaciones en la salud oral. Además, reducir o abandonar el hábito de fumar y consumir bebidas como café y té en exceso también puede contribuir a prevenir este fenómeno desagradable. No subestimes el poder de los pequeños hábitos en el cuidado de tu boca y mantén una sonrisa sana y libre de sorpresas no deseadas. ¡No acabes con pelo verde en la lengua y cuida tu salud bucal adecuadamente!.