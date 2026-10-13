Se insta a los españoles a poner estas plantas en la habitación: ahuyentan a los chinches del colchón en minutos

Las chinches pueden convertirse en una de las plagas más desagradables del hogar, por lo que conviene conocer algunas medidas para prevenir su aparición y detectar posibles señales a tiempo. En este contexto, los expertos recomiendan poner algunas plantas aromáticas en la habitación por su efecto repelente sobre determinados insectos.

Una de ellas es el romero, que no sólo destaca por su uso en la cocina, sino que también es una planta aromática muy habitual en los hogares. Sus aceites esenciales y su aroma intenso han hecho que tradicionalmente se considere una opción para ayudar a mantener alejados a ciertos insectos. Además, es fácil de cuidar y se puede colocar tanto en la habitación como en una terraza o un balcón. Si recibe suficiente luz solar y se riega de forma adecuada, puede crecer sano y conservarse en buen estado durante mucho tiempo.

Las mejores plantas para ahuyentar las chinches

Las chinches de cama son insectos parásitos que se alimentan exclusivamente de sangre. Tienen el cuerpo ovalado y aplanado, son de color amarillo claro o marrón y miden entre cinco y siete milímetros de longitud, lo que les permite ocultarse en pequeñas grietas. En ocasiones, se confunden con los ácaros, pero existen son especies diferentes; las chinches pueden observarse a simple vista, mientras que los ácaros del polvo son microscópicos.

Para detectar su presencia, conviene revisar las sábanas en busca de pequeñas manchas oscuras, que normalmente de sus excrementos. También es importante comprobar si hay insectos vivos, huevos, cáscaras de huevos o restos de las mudas. Estos indicios pueden aparecer en colchones, somieres, cabeceros, mesitas de noche, zócalos, moquetas y grietas de los muebles.

Lavanda

La lavanda es una planta aromática muy apreciada por sus flores violetas y su agradable perfume. Aunque suele crecer mejor en exteriores, también es posible cultivarla dentro de casa. Uno de los aspectos más importantes es la iluminación, ya que necesita mucha luz natural, preferiblemente entre seis y ocho horas diarias de sol. Por eso, lo ideal es colocarla junto a una ventana orientada al sur o al oeste.

En cuanto al riego, debe ser moderado. Esta planta tolera mejor la sequía que el exceso de agua, por lo que conviene dejar que la tierra se seque entre riegos. Es fundamental utilizar una maceta con agujeros de drenaje para evitar que las raíces permanezcan encharcadas. No necesita grandes cantidades de abono; un exceso de nutrientes puede favorecer el crecimiento de hojas en detrimento de las flores. Por último, conviene podarla ligeramente después de la floración para conservar su forma.

Remedio casero

La mezcla de agua, alcohol y aceite esencial de lavanda se presenta como una solución sencilla y eficaz para tratar las zonas afectadas por chinches.

Vierte 200 ml de agua en una botella con pulverizador limpia. Añade 50 ml de alcohol y mezcla suavemente ambos ingredientes. Incorpora unas gotas de aceite esencial de lavanda para aportar aroma a la preparación. Cierra el recipiente y agítalo suavemente para combinar los ingredientes antes de utilizarlo. No apliques la mezcla sobre superficies que puedan entrar en contacto con la piel ni cerca de fuentes de calor.

Menta

La menta es una planta aromática muy fácil de cultivar en casa, aunque necesita ciertos cuidados para crecer fuerte y saludable durante todo el año. Necesita abundante iluminación natural, pero agradece la luz indirecta o el sol suave de las primeras horas del día, y, a diferencia de la lavanda, necesita mantener el sustrato ligeramente húmedo.

Respecto al sustrato, agradece una tierra fértil, suelta y capaz de retener cierta humedad sin encharcarse. Para conseguir una planta más tupida, conviene cortar las puntas de los tallos con regularidad y retirar las hojas secas o dañadas. Por último, procura mantenerla en una estancia bien ventilada, lejos de la fuentes de calor.

Caléndula

La caléndula es una planta ornamental muy apreciada por sus flores de tonos amarillos y anaranjados. La iluminación es uno de los factores más importantes para que crezca sana y florezca abundantemente; n necesita varias horas de luz al día, por lo que conviene colocarla cerca de una ventana soleada, preferiblemente orientada al sur o al este.

En cuanto al riego, los jardineros recomiendan comprobar la superficie del sustrato y regar cuando empiece a secarse. Asimismo, conviene utilizar un sustrato universal de buena calidad, ligero y rico en nutrientes, que permita un desarrollo adecuado de las raíces. La temperatura también influye en su crecimiento; la caléndula prefiere ambientes templados.

En definitiva, más allá de las plantas, evitar las chinches en casa requiere prestar atención a los pequeños detalles. Revisar el colchón, las costuras de la ropa de cama y los rincones de la habitación puede ayudar a detectar posibles señales de su presencia a tiempo. Actuar cuanto antes puede evitar que el problema se extienda y facilitar su eliminación. La prevención, la vigilancia y una intervención adecuada son las mejores herramientas para mantener el hogar libre de estos molestos insectos.