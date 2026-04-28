Hace 43 años plantaron esta planta y ahora ha empezado a crecer pero se ha muerto al momento: el fenómeno que desconcierta a los expertos

Recientemente, ha ocurrido algo en el Jardín Botánico de Ginebra que parece sacado de una película de ciencia ficción. En 1983, jardineros plantaron un ejemplar de lirio gigante en los invernaderos. Durante años, esta planta pasó prácticamente desapercibida, ya que su ritmo de crecimiento era extremadamente lento, de apenas unos milímetros al año. A finales de marzo de 2026, más de 40 años después, finalmente floreció. De su estructura emergió un enorme tallo floral que puede alcanzar hasta cinco metros de altura, coronado por un espectacular racimo de flores rojas intensas.

Cabe señalar que esta planta pertenece a lo que los botánicos denominan «especies monocárpicas»: acumulan energía durante décadas y, cuando finalmente alcanzan la madurez suficiente, producen una única floración, y después mueren. Y esto fue precisamente lo que ocurrió con el ejemplar de Ginebra; la floración duró apenas unas semanas y después empezó a marchitarse como parte de su proceso final. Ahora, los visitantes del Jardín Botánico de Ginebra tienen apenas unos días para admirar la planta en todo su esplendor antes de que desaparezca para siempre.

El caso excepcional de la planta que ha tardado 40 años en florecer

#spring #interestingplaces #interestingplaces #travel #瑞 #スイス #schweiz🇨🇭 ♬ оригинальный звук – AngelKiss @anzhelakiss7 Location in description ⬇️⬇️⬇️ The Geneva Botanical Garden, known as Jardin botanique de Genève, is one of the largest and most significant botanical gardens in Switzerland. It is located in Parc Mon Repos and covers an area of about 28 hectares. The garden was founded in 1817 by botanist Augustin Pyramus de Candolle. ### Main Features 1. **Plant Collection**: The botanical garden houses more than 16,000 plant species, including both local and exotic varieties. It features alpine plants, rare and endangered species, as well as an extensive collection of trees and shrubs. 2. **Greenhouses**: The garden has several greenhouses where tropical and subtropical plants are cultivated. These greenhouses include sections with orchids, cacti, and succulents, as well as plants from tropical rainforests. 3. **Animals**: The botanical garden also has a small collection of animals, such as birds and insects, which help maintain the garden’s ecosystem and attract visitors. 4. **Herbarium**: The Geneva Botanical Garden boasts one of the largest herbaria in the world, containing more than six million plant specimens. The herbarium is used for scientific research and serves as an important resource for botanists. #switzerland🇨🇭

La Doryanthes palmeri, conocida también como lirio rojo o lirio gigante, es una planta originaria de Australia que pertenece a las especies monocárpicas. Esto quiere decir que sólo florece una vez en toda su vida y, después de hacerlo, muere. Su ciclo vital es poco común en el reino vegetal, ya que muchas otras plantas florecen cada año. En su caso, puede tardar décadas en desarrollarse antes de acumular la energía necesaria para producir su única y espectacular floración. En el Jardín Botánico de Ginebra han tenido que esperar 43 años para presenciar este momento.

Ésta es una planta originaria de las regiones costeras de Australia, concretamente de Queensland y Nueva Gales del Sur, donde suele crecer en laderas pronunciadas o afloramientos rocosos.El conjunto floral puede medir entre 1 y 1,2 metros, con numerosas flores de color rojo intenso de unos 10-12 centímetros, protegidas por brácteas rojizas. El fruto es una cápsula ovoide de unos 8 centímetros que contiene numerosas semillas planas. Su reproducción se realiza principalmente por semillas, y la primera floración puede tardar alrededor de 13 años.

Se puede cultivar en climas tropicales, en pleno sol o semisombra, y es imprescindible que tenga buen drenaje. Las plantas adultas soportan largos periodos de sequía y temperaturas cercanas a -4 °C. Además, es una especie resistente al fuego, algo común en su hábitat natural, lo que favorece su regeneración mediante brotes basales y la germinación de semillas tras los incendios.

Jardín Botánico de Ginebra

El Jardín Botánico de Ginebra posee más de 16.000 especies vegetales, entre las que se cuentan rosas, dalias, plantas medicinales, flores exóticas y hierbas de fácil cultivo. Las especies están organizadas según su hábitat de origen y siempre acompañadas de paneles informativos. El recinto se divide en varias zonas temáticas, como áreas de plantas protegidas, jardín de plantas medicinales, rocallas, flores exóticas, invernaderos y colecciones de especies hortícolas.

El jardín también alberga un pequeño zoológico donde pueden verse ciervos dama y antiguas razas de animales domésticos en peligro de extinción. Además, hay estanques con patos y flamencos, y un aviario donde habitan aves exóticas como pericos y papagayos. Destaca igualmente su biblioteca botánica, una de las más importantes del mundo en el ámbito científico, con más de 120.000 volúmenes y alrededor de 4.400 revistas especializadas en taxonomía vegetal y flora global.

Se encuentra en el límite urbano de Ginebra, en una zona que también se utiliza con fines educativos y como espacio de recreo para la población local. Fue abierto al público en 1904 y ocupa unas 28 hectáreas junto al lago Lemán. En su interior se conserva una amplia colección de plantas de todo el mundo, además de estar rodeado por zonas verdes y áreas boscosas.