Fernando Savater, filósofo español (79 años): «La muerte sirve para hacernos pensar, pero no sobre la muerte sino sobre la vida»

Hay noticias que llegan sin avisar y lo detienen todo. Una llamada a deshoras, un nombre que ya no estará en la agenda, una silla vacía en la mesa de siempre. En ese instante el mundo no se para, pero el pensamiento sí: de pronto nos descubrimos preguntándonos qué hacemos con nuestros días, a quién llamamos y a quién no, qué hemos dejado para más tarde.

Esa es la paradoja que recoge el filósofo español Fernando Savater con una frase que invierte la pregunta de siempre: «La muerte sirve para hacernos pensar, pero no sobre la muerte sino sobre la vida».

Una pregunta mal dirigida

Durante siglos la filosofía se ha asomado a la muerte con una mezcla de vértigo y de curiosidad. Qué hay después, cómo se afronta, si se puede perder el miedo. Savater desvía la mirada con un gesto sencillo: la muerte no nos da respuestas sobre sí misma, porque nadie ha vuelto para contarlas. Lo que sí nos da es una luz inesperada sobre todo lo demás.

Es la luz de lo limitado. Lo que no se acaba nunca no urge, y lo que urge es precisamente aquello que sabemos que puede terminar. Por eso la muerte, lejos de ser solo un final, funciona como el telón de fondo que le da relieve a lo que hacemos antes de que caiga.

Lo que se aprende de las ausencias

Quien ha perdido a alguien lo sabe sin necesidad de teorías. Tras una despedida, la vida cotidiana se llena de preguntas incómodas y a la vez fértiles. Qué cosas importaban de verdad. Qué conversaciones quedaron pendientes. Qué discusiones ya no parecen tan grandes.

Ese examen de conciencia no nace del miedo a morir, sino del deseo de vivir mejor. Y ahí está la clave de la reflexión de Savater: la muerte ajena, y también la propia, obliga a mirar de frente el valor del tiempo que queda, sea mucho o poco.

Una filosofía para los vivos

No es casual que esta idea salga de la pluma de un pensador que ha dedicado buena parte de su obra a hablar de ética y de cómo vivir bien, y no de cómo morir. Su filosofía se ha querido siempre cercana, útil, hecha para quien se levanta cada mañana y tiene que decidir qué hacer con el día.

Desde esa perspectiva, pensar en la muerte no tiene nada de morboso. Es un ejercicio de lucidez que sirve para ordenar las prioridades, para distinguir lo urgente de lo importante y para recordar que la vida, justamente por ser finita, merece ser tomada en serio.

El valor de lo que se acaba

Hay en estas palabras una invitación que no necesita grandes gestos. No pide transformar la existencia ni vivir con una angustia permanente. Pide algo más pequeño y más difícil: no dar por supuesto lo que tenemos. Mirar a quien está al lado como si pudiera no estar mañana, y hacerlo no con miedo, sino con gratitud.

La muerte, en la mirada de Savater, no tiene la última palabra. Tiene, eso sí, una función silenciosa y valiosa: recordarnos, cuando más lo necesitamos, que la pregunta de verdad no es qué hay al otro lado, sino qué estamos haciendo de este.