Por extraño que parezca, un hombre demostró matemáticamente que Dios existe

El 28 de abril de 1906 nació en Brno, una ciudad del Imperio astrohúngaro, hoy en la República Checa, Kurt Gödel, uno de los matemáticos más relevantes del siglo XX. A través de sus rigurosos estudios, Gödel fue capaz de cuestionar los fundamentos matemáticos. Así mismo, el matemático y divulgador italiano Piergiorgio Odifreddi afirmó que la grandeza de Gödel en la lógica es comparable a la de Aristóteles.

De esta forma, el nombre Gödel se convirtió en una figura digna de estudio, incluso para los que no están interesados en las matemáticas, ya que Kurt Gödel va más allá y profundiza en la teología y en la filosofía. Gödel, en una de sus formalizaciones, prueba de manera ontológica la existencia de Dios a través de las matemáticas.

La historia de la prueba ontológica se remonta al siglo XI, de la mano del teólogo Anselmo de Aosta. Aunque sin la profesionalidad que caracterizaba el debate entre expertos, su principal hipótesis se basaba en la definición de Dios como el ser más poderoso que se puede concebir. Anselmo vio que un Dios que existe realmente es más grandioso que uno que solo está en nuestra mente. Por lo que, la conclusión más lógica era que Dios existe. Teólogos, filósofos y lógicos de todas las corrientes han debatido las premisas y el razonamiento de Anselmo durante casi un milenio.

Los avances en matemáticas durante el siglo XIX y principios del XX, dieron lugar a la construcción de nuevas herramientas teóricas para el razonamiento lógico. De esta forma, Gödel aprovechó estos elementos para formalizar la prueba ontológica con una lógicamente impecable. Consiguiendo en 1941 concebir la prueba y la perfeccionó en 1954 y 1970. Tras ello, le enseño dicho trabajo, de aproximadamente una página, al lógico Dana Scott, que afirmó su deseo de no publicarlo; tal es así, que el mundo conoció su prueba ontológica después de su muerte.

Él no era un convencido creyente religioso, la prueba carecía de valor teológico, por lo que su interés venía exclusivamente desde una mirada lógica. Se puede discrepar de las premisas de las que partió y no reconocer ningún valor de dichas conclusiones, aunque el ejercicio lógico es técnicamente perfecto.

Dentro de su comunidad, la matemática, Gödel es reconocido por sus revolucionarias contribuciones al campo de la lógica matemática, la cual estudia los fundamentos de la disciplina. En las primeras décadas del siglo XX, la comunidad matemática estaba sumida en una profunda crisis mientras intentaba organizar sus bases. En concreto, los investigadores buscaban comprender las reglas y los principios pertenecientes a todas las teorías matemáticas.

La vida de Kurt Gödel estuvo marcada por una importante inestabilidad psiquiátrica, especialmente en la última etapa de su vida. Convenciéndose con el paso de los años de que su comida estaba envenenada y terminó comiendo solo lo que su esposa Adele le cocinaba. Cuando ella fue hospitalizada por un derrame cerebral en 1978, dejó de comer por completo y murió de inanición.