Los expertos en limpieza del hogar coinciden: «Para que la ropa dure más y no pierda color hay que lavarla siempre con el ciclo corto y en frío»

Lavar la ropa en agua fría y en un ciclo corto ayudará a aumentar la vida útil de estas prendas. A esta conclusión han llegado científicos de la Universidad de Leeds que han realizado un estudio con la empresa de detergentes Procter & Gamble en el que han sacado en claro que, utilizando este programa de la lavadora, se realizará un mejor cuidado de la ropa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para que la ropa no pierda color y tenga una duración superior.

Con el mes de otoño llega una época del año en la que la lavadora se convierte en un electrodoméstico indispensable dentro de la vivienda. Con la llegada del frío y las lluvias llega la obligación de tender dentro de la vivienda y utilizar los ciclos adecuados ayudará a sacar la ropa lo más seca posible. Tener aprendido al dedillo el programa de la lavadora también nos ayudará a ahorrar en un invierno que se vislumbra energéticamente duro por la guerra de Irán y la subida de los precios.

Por ejemplo, lavar con agua fría y aprovechar al máximo la capacidad de la lavadora son principios esenciales para generar un ahorro a la hora de poner una lavadora. Utilizar el programa ECO y aprovechar las horas valle para llevar a cabo este proceso también ayudará a consumir menos, al igual que utilizar el ciclo corto con asiduidad. Sobre este modo de programar la lavadora también se han hecho eco expertos en limpieza que han dado unos consejos para que la ropa dure más y no pierda color.

El truco para que la ropa dure más y no pierda color

A esta conclusión han llegado los científicos de la Universidad de Leeds, que han publicado un estudio en un trabajo junto con la empresa de detergentes americana Procter & Gamble. Tras realizar varias pruebas, han verificado que el mejor ciclo de lavado para que la ropa dure más tiempo es el corto y con agua fría.

Lucy Cotton fue la autora principal de un estudio en el que se informó sobre los ciclos y las prendas de ropa que habrá que maridar para llevar a cabo este proceso. «Se observa una pérdida de color significativamente mayor en el ciclo Algodón Corto a 40 °C (85 min) en comparación con el ciclo Frío Express (30 min). Estas observaciones demuestran que, en una situación real, el aumento del tiempo y la temperatura de lavado incrementa la pérdida de color con el uso repetido», informan en un escrito en el que también deja claro que: «Estas observaciones demuestran que, en una situación real, el aumento del tiempo y la temperatura de lavado incrementa la transferencia de color».

Así que este estudio deja claro que las prendas soportarán de una mejor manera el ciclo corto y agua fría con la lavadora. Utilizando esto, cada vez que haces una colada, te asegurarás de que las prendas no perderán color y tengan una vida útil más duradera. Al menos así lo han demostrado científicos expertos en la materia de la Universidad de Leeds.