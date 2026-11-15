Los expertos lo dejan claro: así puedes dejar la cubertería de plata como nueva antes de Navidad con papel de aluminio y bicarbonato

Se acercan las fiestas y, con ellas, llega el momento de sacar del cajón la cubertería de plata, las bandejas y los candelabros que solo se usan en las grandes ocasiones. El problema es que, después de meses guardados, suelen aparecer ennegrecidos y sin brillo. Frotarlos uno a uno con un producto específico puede llevar horas, pero existe un método mucho más sencillo que solo necesita tres ingredientes que tienes en la cocina: papel de aluminio, bicarbonato y agua caliente. Y lo mejor es que funciona gracias a la química.

Por qué la plata se pone negra

Aunque solemos decir que la plata «se oxida», lo que ocurre en realidad es otra cosa. La plata reacciona con los compuestos de azufre que hay en el aire, como el sulfuro de hidrógeno, y en algunos alimentos, como el huevo. Esa reacción forma sobre la superficie una fina capa de sulfuro de plata, que es la responsable del característico color negro o grisáceo que adquieren los cubiertos y las piezas con el paso del tiempo, sobre todo cuando pasan meses guardados sin usarse.

La química que hay detrás del truco del papel de aluminio

El secreto está en una sencilla reacción electroquímica. Cuando la plata ennegrecida entra en contacto con el papel de aluminio dentro de un baño de agua caliente con bicarbonato, el aluminio, un metal mucho más reactivo que la plata, cede sus electrones. Esos electrones viajan hacia la plata y transforman el sulfuro de plata de nuevo en plata metálica, mientras que el azufre abandona la pieza y pasa al aluminio. El bicarbonato ayuda a que el agua conduzca mejor la reacción, y el calor la acelera.

La gran ventaja de este método es que no desgasta la plata. Los productos abrasivos y las pastas para pulir eliminan la capa negra frotando, y con ella se llevan también una pequeña parte del metal. En cambio, el truco del aluminio revierte la reacción química y devuelve el metal a su estado original. De hecho, el Instituto Canadiense de Conservación, que asesora a los museos de Canadá, describe un procedimiento basado en el mismo principio con aluminio y una solución templada de carbonato de sodio.

Cómo limpiar la plata con papel de aluminio y bicarbonato paso a paso

Prepara el recipiente. Forra el fondo de un recipiente resistente al calor, de vidrio o de plástico, nunca metálico, con papel de aluminio, con la cara brillante hacia arriba. Para piezas grandes, puedes forrar el fregadero. Coloca las piezas de plata. Distribúyelas sobre el papel de aluminio, asegurándote de que todas estén en contacto directo con él. Es imprescindible para que se produzca la reacción. Añade el bicarbonato. Espolvorea una o dos cucharadas de bicarbonato por cada litro de agua que vayas a utilizar. Vierte el agua caliente. Añade agua muy caliente o recién hervida hasta cubrir por completo las piezas. Notarás que se forman pequeñas burbujas y un olor a azufre, similar al de huevo podrido: es normal y significa que la reacción está funcionando. Deja actuar. Espera entre cinco y diez minutos. Si las piezas estaban muy oscuras, puedes repetir el proceso con agua y bicarbonato nuevos. Aclara y seca. Saca las piezas con unas pinzas, porque estarán muy calientes, aclara con agua limpia y sécalas enseguida con un paño suave. Un último repaso con el paño les dará todo su brillo.

Las piezas que no debes limpiar con este truco

Aunque el método es seguro para la mayoría de la cubertería, no conviene aplicarlo a cualquier pieza. Evítalo en joyas con piedras, perlas o esmaltes, que pueden dañarse con el agua muy caliente, aunque sí funciona con pulseras de plata sencillas. Tampoco lo uses en piezas con elementos pegados, como algunos cuchillos con el mango hueco, porque el calor puede despegarlos. Y no es recomendable en objetos antiguos o de valor con zonas oscurecidas a propósito para resaltar los relieves y los grabados: el truco elimina todo el ennegrecido por igual y les quitaría ese efecto decorativo. En caso de duda, lo mejor es consultar con un platero.

Una vez limpia, puedes alargar el brillo de tu plata guardándola bien seca, envuelta en un paño o en una bolsa cerrada, lejos de la humedad. Y un consejo curioso: usarla con frecuencia también ayuda, porque el uso y el lavado habitual reducen la acumulación de sulfuro. El bicarbonato, por cierto, da mucho más juego en la limpieza de la cocina: se puede mezclar con pasta de dientes para crear un limpiador casero o usarlo con limón para limpiar la tabla de cortar y acabar con los malos olores. Así que no hay mejor excusa para sacar la cubertería de plata estas Navidades.