Los expertos coinciden: mantén alejada esta planta de tu jardín porque es un paraíso para las garrapatas

Sin lugar a dudas, uno de los mayores placeres de esta época del año es la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre en el jardín o la terraza. Sin embargo, el aumento de las temperaturas también marca el inicio de la temporada de mayor actividad de las garrapatas, unos pequeños arácnidos que pueden transmitir enfermedades tanto a humanos como a animales domésticos. Normalmente, centramos nuestros esfuerzos en eliminar las malas hierbas y cortar el césped, pero los expertos advierten de que existe otro aspecto igual de importante que suele pasar desapercibido: las plantas que cultivamos en el jardín.

Algunas especies crean un microclima perfecto para las garrapatas, proporcionándoles las condiciones ideales para su supervivencia. Las garrapatas necesitan ambientes húmedos con poca circulación de aire y abundante sombra y materia orgánica, y una de las plantas que más preocupa a los expertos es el boj; su crecimiento compacto y su denso follaje crean un espacio fresco incluso durante el verano. Cuando el boj se combina con césped alto, hojas secas o una falta de limpieza del jardín, el resultado es un entorno especialmente favorable para estos parásitos.

El boj, uno de los refugios más habituales

El boj es una de las plantas más populares del mundo por su valor ornamental para crear setos bajos, borduras y figuras decorativas. Sin embargo, precisamente esa estructura compacta constituye uno de sus principales inconvenientes; el interior del arbusto conserva mejor la humedad que otras plantas y mantiene temperaturas más estables, condiciones ideales para las garrapatas. Además, muchos animales silvestres como erizos, ratones o aves utilizan estos arbustos como refugio. Estos animales pueden transportar garrapatas y favorecer su dispersión por todo el jardín.

Más allá del boj, los expertos también recomiendan vigilar los helechos, las hiedras, los setos muy densos, las zarzas y las hierbas ornamentales muy compactas. Todas estas plantas generan zonas frescas, húmedas y poco ventiladas donde las garrapatas encuentran protección frente al calor intenso y la luz solar directa. Asimismo, el césped demasiado alto es uno de los principales factores de riesgo; estos pequeños arácnidos suelen situarse en los extremos de las hojas esperando el paso de un animal o una persona para adherirse rápidamente a su piel o ropa.

Características

Las garrapatas son pequeños ácaros cuya picadura puede pasar desapercibida en un primer momento, pero que puede provocar desde molestias e irritación hasta reacciones alérgicas, infecciones en la zona afectada o, en algunos casos, la transmisión de enfermedades infecciosas. Además, determinadas especies pueden inocular toxinas capaces de causar parálisis temporal.

Al nacer apenas miden unos 0,5 milímetros, aunque los ejemplares adultos, una vez alimentados, pueden alcanzar hasta dos centímetros debido al aumento de tamaño de su abdomen. Cuando no han ingerido sangre presentan un cuerpo ovalado y aplanado, y durante todas las etapas de su desarrollo (larva, ninfa y adulto) se alimentan exclusivamente de la sangre de animales vertebrados, incluido el ser humano. Para ello disponen de piezas bucales capaces de perforar la piel y una saliva con efecto anestésico que hace que la picadura pase inadvertida. A diferencia de otros parásitos, las garrapatas no saltan ni vuelan, sino que se desplazan únicamente caminando.

Picaduras

Antes de salir al campo, se aconseja utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, como pantalones largos metidos dentro de los calcetines, camisetas de manga larga y gorra. Respecto a los perros, deben recibir el tratamiento antiparasitario adecuado.

Durante el recorrido, se recomienda evitar las zonas con hierba alta, donde las garrapatas suelen esperar el paso de un huésped. También es preferible caminar por el centro de los senderos y evitar sentarse directamente sobre la vegetación. Al volver a casa es aconsejable inspeccionar cuidadosamente la ropa, el cuerpo y también a las mascotas, ya que las picaduras de garrapata suelen pasar desapercibidas al no provocar dolor ni picor en un primer momento.

Si se detecta una garrapata adherida a la piel, los expertos recomiendan retirarla lo antes posible, ya que el riesgo de transmisión de determinadas enfermedades aumenta cuanto más tiempo permanezca fijada al cuerpo. La extracción debe realizarse con unas pinzas finas de punta, sujetando el parásito por la cabeza o lo más cerca posible de la piel y tirando hacia arriba con un movimiento firme, constante y perpendicular, evitando tirones bruscos.

Una vez retirada, conviene comprobar que no hayan quedado restos en la piel y desinfectar la zona de la picadura. Siempre que sea posible, se recomienda conservar la garrapata en un recipiente cerrado durante unas semanas, ya que podría facilitar el diagnóstico en caso de desarrollar una enfermedad relacionada con la picadura. Durante el mes siguiente es importante permanecer atento a la aparición de síntomas como fiebre, cansancio, dolor de cabeza, molestias musculares o articulares, erupciones cutáneas o lesiones en la piel.