Un estudio descubre cuál es la comida que más reconciliaciones consigue tras un conflicto de pareja: es típica en España y asegura que harás las paces

A lo largo del día podemos tener varias discusiones con todo aquel que nos rodea. A veces más fuertes o a veces de forma puntual, pero sin duda, las que más nos pueden afectar son las que implican a la familia y en concreto a la pareja. Por suerte, sentarse a comer juntos puede ayudar a recuperar la conversación y, según un nuevo estudio, hay un plato muy español que parece especialmente propicio para conseguirlo: la paella.

El 85% de los españoles considera que compartir una paella puede ayudar a reconciliarse después de un conflicto. Y no se trata únicamente de una percepción. Más de la mitad de los encuestados asegura que alguna vez ha conseguido limar asperezas mientras compartía este plato y un 44% afirma haber hecho las paces alrededor de una paella. Los datos proceden del estudio La paella, el plato que une a todos los españoles, impulsado por Arroz La Fallera a partir de una encuesta realizada a 1.000 personas de entre 18 y 65 años.

Un estudio descubre cuál es la comida que más reconciliaciones consigue

Cuando pensamos en una paella, siempre nos viene a la mente esa imagen tan familiar de estar compartiéndola sentados alrededor de la mesa. Pocas veces la imaginamos como algo individual, por lo que esa forma de comer y compartir que tiene este plato, parece tener mucho que ver con los resultados de la encuesta. Un 54% de los participantes reconoce haber limado asperezas alrededor de una paella, mientras que el 44% recuerda haber hecho las paces en una situación similar. Además, el 85% piensa que este plato puede ayudar a reconciliarse después de haber tenido un conflicto.

Los resultados no significan, evidentemente, que preparar una paella vaya a solucionar por sí solo una discusión. Lo que refleja la encuesta es que compartirla se asocia a un momento de reunión en el que puede resultar más sencillo retomar una conversación. Y parece que el efecto se nota también en la manera de hablar. Un 93% asegura que alrededor de una paella estaría más dispuesto a escuchar sin interrumpir. El 92% cree que debatiría con respeto y el mismo porcentaje afirma que intentaría buscar puntos en común en lugar de centrarse únicamente en las diferencias.

Escuchar más y discutir menos

Otro resultado del estudio apunta en la misma dirección. El 78% de los encuestados afirma haber escuchado más que discutido mientras compartía una paella. Comer juntos obliga, de alguna manera, a permanecer un rato alrededor de la misma mesa. En el caso de la paella, además, es habitual que se prepare para varias personas y que la comida se alargue, especialmente durante fines de semana y reuniones familiares o de amigos.

La encuesta muestra que los propios españoles relacionan este plato con esa capacidad para reunir a personas diferentes. Tres de cada cuatro lo consideran un «plato de consenso» y el 72% va un poco más allá al afirmar que la paella es más que una comida: también es una forma de reunirse y entenderse.

También serviría para volver a ver a alguien de quien te has distanciado

La capacidad de la comida para romper el hielo aparece en otra de las preguntas del estudio. El 65% de los españoles compartiría una paella con un amigo del que se ha distanciado, mientras que un 58% se sentaría a la mesa con alguien que piensa de una forma muy diferente. ¿Y si hablamos de relaciones sentimentales que ya han terminado? Aquí el porcentaje baja bastante, aunque el resultado no deja de ser curioso: un 24% compartiría una paella con una expareja.

No quiere decir que esa comida termine necesariamente en reconciliación sentimental. El dato muestra, simplemente, que casi una cuarta parte de los participantes estaría dispuesta a volver a sentarse frente a una antigua pareja con una paella de por medio.

Una excusa para volver a quedar

El estudio también se fija en un problema bastante cotidiano: lo difícil que puede resultar encontrar un momento para verse. El 77% considera que cada vez cuesta más quedar sin tener que organizarlo previamente, aunque el 86% sigue dando importancia a encontrarse físicamente con familiares y amigos. En ese contexto, la comida conserva un papel importante. El 84% la considera uno de los mejores momentos para reunirse y, cuando se pregunta específicamente por la paella, el 81% cree que es un plato perfecto para volver a ver a familiares o amigos con los que hace tiempo que no coincide.

Uno de los platos favoritos de los españoles

La paella no sólo sale bien parada cuando se pregunta por reuniones y reconciliaciones. También ocupa el primer puesto entre los platos favoritos de los participantes en el estudio. Un 45% la elige como su comida preferida, frente al 24% que se decanta por la tortilla de patata. Además, a la hora de prepararla, el 48% escoge arroz bomba.

Los resultados dibujan así una relación con la paella que va más allá de comer un plato tradicional. Para buena parte de los encuestados está asociada a quedar, sentarse juntos y compartir tiempo con otras personas. Y quizá ahí esté la clave de su aparente poder para hacer las paces si bien se puede entender que la paella pone a quienes tienen algo pendiente alrededor de la misma mesa y les da tiempo para volver a hablar.