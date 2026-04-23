¿Cómo se llama la raya de la letra ‘ñ’? Muy pocos conocen su nombre

El castellano es uno de los idiomas más ricos del mundo, con siglos de historia y una evolución constante que refleja los cambios de la sociedad. Igual que ocurre con las costumbres o la tecnología, la lengua también se transforma: incorpora nuevos términos, deja otros atrás y se adapta a las necesidades de quienes la utilizan cada día.

Sin embargo, en ese uso cotidiano, ya sea al hablar o al escribir, pocas veces nos detenemos a pensar en detalles tan aparentemente simples como los pequeños signos que acompañan a las letras. Elementos como el punto de la ‘i’ o la característica raya de la ‘ñ’ pasan desapercibidos, aunque forman parte esencial de nuestro idioma.

La ‘ñ’, una letra única en el mundo

Dentro del alfabeto español, compuesto por 27 letras, hay una que destaca por encima del resto: la ‘ñ’. Se trata de un símbolo distintivo del castellano que, aunque aparece en otras lenguas como el gallego o el euskera, está especialmente asociado al español.

Su presencia no es solo lingüística, sino también cultural. Palabras como ‘España’, ‘año’ o ‘niño’ no se entenderían igual sin ella, y su ausencia, especialmente en entornos digitales, sigue generando problemas de adaptación.

¿Cómo se llama la “raya” de la ñ?

Aunque muchos la identifican simplemente como una tilde, lo cierto es que ese pequeño trazo ondulado que aparece sobre la ‘ñ’ tiene un nombre específico: virgulilla.

La Real Academia Española define la virgulilla como un signo ortográfico con forma de pequeña coma o línea ondulada. Es, en definitiva, el elemento que diferencia completamente a la ‘ñ’ de la ‘n’ y le da su valor fonético propio.

Su origen se remonta a la época medieval

La historia de la ‘ñ’ se remonta a la Edad Media. En aquel momento, los escribas utilizaban abreviaturas para ahorrar espacio en los manuscritos. Una de las más comunes era escribir una sola ‘n’ con una pequeña línea encima para indicar que en realidad había una doble ‘n’ (nn).

Con el paso del tiempo, esa abreviatura evolucionó hasta convertirse en una letra propia. Así nació la ‘ñ’, que terminó consolidándose como parte del alfabeto español y diferenciándose de otras lenguas romances, que optaron por soluciones distintas como ‘gn’ en francés o italiano, ‘nh’ en portugués o ‘ny’ en catalán.

Más que un signo: identidad lingüística

Lejos de ser un simple detalle gráfico, la virgulilla y la propia ‘ñ’ representan una parte importante de la identidad del castellano. Su singularidad ha generado incluso debates en el ámbito tecnológico, donde durante años no siempre fue reconocida correctamente en sistemas informáticos o direcciones web.

Hoy, sin embargo, sigue siendo un símbolo del castellano en todo el mundo, un pequeño trazo que encierra siglos de historia y evolución.

El castellano está lleno de detalles que pasan desapercibidos

La ‘ñ’ es solo un ejemplo de cómo el lenguaje está lleno de elementos que usamos a diario sin cuestionarnos su origen o significado. Detrás de cada letra, cada signo y cada norma hay una historia que explica cómo nos comunicamos hoy.

Y aunque a menudo pasen desapercibidos, son precisamente esos pequeños detalles los que hacen del castellano una lengua tan rica como única.