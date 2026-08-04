¿Cómo se escribe en español, ‘trasporte’ o ‘transporte’? La sentencia de la RAE es firme y no admite dudas

Muchas personas han tenido esta duda existencial al pararse a escribir o frente al teclado en más de una ocasión. Estamos redactando un correo electrónico, un trabajo de clase o un mensaje importante y, de repente, la palabra nos hace dudar: ¿Se escribe transporte o trasporte? Pues la RAE es firme y no admite dudas al respecto.

En muchas zonas de España y Latinoamérica, es común querer acortar la n al pronunciar la palabra, debido a la economización del lenguaje. Al hablar, solemos decir trasporte, comiéndonos la n casi sin darnos cuenta porque resulta más fácil y rápido.

¿Qué dice la RAE sobre cómo se escribe la palabra transporte?

Si consultas el Diccionario de la lengua española, te darás cuenta de que ambas formas, transporte y trasporte, están recogidas. Sí, las dos existen oficialmente. Pero cuidado, porque que esté recogida no significa que se deba usar. .

La RAE aclara que, aunque el prefijo de origen latino trans-, que significa al otro lado de o a través de, a menudo se simplifica a tras- en la escritura. Sin embargo, en el caso de transporte, la situación tiene matices importantes.

La sentencia de la Academia es firme: la forma recomendada, la que se considera más culta, la más elegante y la que debe usarse en cualquier contexto formal, es transporte, manteniendo la n. El uso de trasporte no está catalogado como una falta de ortografía grave, ya que está recogida en el diccionario, pero se le califica como una variante más coloquial y menos cuidada.

La importancia de la ortografía en la era digital

En tiempos donde casi todo lo escribimos tecnológicamente con la ayuda de un corrector automático, la ortografía ha pasado a un segundo plano. Nada más lejos de la realidad. La forma en que escribimos es nuestra carta de presentación en el mundo digital. Un texto bien escrito, respetando las formas preferidas por la RAE como transporte, denota cuidado, profesionalidad y respeto por el interlocutor.

En resumen, aunque nuestro cerebro nos empuje a simplificar, la forma correcta es añadir la n. La RAE aclara la opción correcta y nos ayuda a poder hablar y escribir con un español correcto y formal.