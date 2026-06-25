¿Cómo se dice en español, seísmo o sismo? La RAE explica cuál es la forma correcta y si existe alguna diferencia

Tras el terremoto de Venezuela, muchos se preguntan si ha sido un «sismo» o un «seísmo». Es por ello que la Real Academia Española ha establecido que ambos términos son correctos, aunque matiza una diferencia en su uso. La palabra «sismo» es más utilizada en Hispanoamérica, mientras que la segunda es más usada en España.

Sí se establecen diferencias con la palabra «terremoto», utilizada ampliamente para definir a los eventos sísmicos que generan un daño significativo (aunque en la práctica sea lo mismo que seísmo; esa sería la diferencia). Otro término con el que se establecen diferencias es «temblor», que, aunque se puede utilizar como sinónimo de terremoto o sismo, la RAE lo define como terremoto o sacudida de la corteza terrestre. Técnicamente, tanto «terremoto», «seísmo» como «temblor» se pueden utilizar como sinónimos.

Terremoto se toma del latín y entró en el primer diccionario de la RAE en el siglo XVIII, mientras que el de seísmo o sismo es del griego y entraron en el diccionario durante el siglo XX. Es curioso porque la familia léxica para nombrar la ciencia que estudia los terremotos se creó a partir de «sismo»: sismología, sismólogo, sismógrafo…

El mar es distinto

Aunque tanto sismo como seísmo «son apropiados para nombrar a un terremoto o sacudida de la tierra», no ocurre lo mismo con maremoto y tsunami, muchas veces utilizados como sinónimos. La Fundéu aclara que «mientras que un maremoto es un terremoto cuyo epicentro se localiza en el fondo del mar, un tsunami es la ola gigantesca producida por un maremoto o por la erupción de un volcán submarino».

En la práctica, el maremoto es la causa y el tsunami es el efecto. Es importante conocer esto, ya que el sismo generó un tsunami para Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Aruba, Curazao y Bonaire, además de numerosos daños en la capital venezolana.