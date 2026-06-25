EEUU lanza una terrible predicción del número de muertos tras el terremoto en Venezuela: «El balance es catastrófico»

Tras los terremotos registrados frente a la costa de Venezuela, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha estimado un total potencial de fallecidos. Serían un total de entre 10.000 y 100.000 fallecidos según una evaluación preliminar, que también anticipa numerosas pérdidas económicas.

Esta proyección se construye a partir de la intensidad del movimiento del suelo, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada. El sistema asigna varios rangos de víctimas, siendo el de 10.000 a 100.000 fallecidos el escenario con mayor probabilidad, con un 42%. Habría un 33% de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y un 17% de que sean más de 100.000.

Es por ello que el organismo de Estados Unidos ha activado una alerta naranja por el impacto humano y económico de la tragedia (entre el 1 y el % del PIB del país), una categoría que refleja un riesgo significativo de víctimas y daños materiales, aunque no sea oficial. Aunque ahora se hable de 32 heridos y más de 700 heridos, no se cuenta el balance del estado de La Guaira, descrito como «zona de desastre» con «decenas de edificios colapsados».

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales, sin cuantificar todavía una cifra de heridos o fallecidos. «Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución», declaró por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Reacción de Estados Unidos al terremoto de Venezuela

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico». Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló una alerta emitida para Islas Vírgenes y Puerto Rico tras el terremoto registrado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como «devastadora» la cifra de muertes y aseguró que «¡Estados Unidos está preparado, deseoso y capaz de ayudar!». He ordenado a todas las agencias gubernamentales que se preparen para movilizarse. Estaremos ahí para nuestros nuevos, grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha trasladado sus «profundas condolencias» a la población venezolana tras estos «devastadores terremotos».