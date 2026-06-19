Casi nadie lo sabe pero la ciudad más saludable de España no es ni Valencia ni Málaga: el ránking completo

Hay una ciudad que está en el ránking como la más saludable de España, no es ni Valencia ni Málaga, casi nadie lo sabe. Estaremos muy pendientes de un cambio en la manera de apreciar las ciudades. Buscamos aquella en la que cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una manera diferente. Estos días en los que quizás tocará empezar a prepararse para cambiar de ciudad o ir en busca de un lugar en el que quizás tendremos que visualizar algunos cambios importantes. Estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Buscamos un lugar en el que vivir que nos haga descubrir la esencia de este punto en el que estaremos pendientes de un lugar que puede llegar a emocionarnos. Una ciudad en la que nos sentiremos bien y podremos desarrollar todo tipo de experiencias vitales que pueden servirnos para descubrir la esencia de un lugar que en España cada vez gana más y más seguidores. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con un ránking completo que podría convertirse en una excusa perfecta para descubrir la ciudad más saludable de España.

No es ni Málaga ni Valencia

Valencia es una de las ciudades que más atrae a aquellos que van en busca de buen tiempo y servicios. Poder realizar actividades al aire libre se acabará convirtiendo en un elemento que hasta la fecha no sabíamos que puede acabar siendo esencial.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más y que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración.

Málaga por la calidad de vida que nos ofrece con un lugar que puede convertirse en un punto de partida para nuestro proyecto vital. Estas ciudades españolas se han convertido en el lugar que deberemos empezar a visualizar de una forma que quizás nadie hubiera imaginado.

España es un polo de atracción de aquellos que quieren cambiar de forma de vida, de una manera que quizás no nos demos cuenta de lo afortunados que somos al vivir en un lugar que quizás ocupa el primer lugar como ciudad saludable en la que instalarse.

La ciudad más saludable de España

Tenemos la suerte de vivir en un lugar que es un auténtico polo de atracción en todos los sentidos. Un sitio en el que realmente puede acabar siendo uno de los que más personas quieren vivir, de una forma que quizás deberemos empezar a tener en consideración.

La plataforma Zava es la encargada de elaborar este ranking que puede sorprendernos: «Teruel, la ciudad aragonesa del mudéjar y del amor, obtiene el primer puesto con una impresionante puntuación de 9,05 sobre 10. La modesta, pero impresionante ciudad cuenta con 475,36 parques y 825,27 espacios acuáticos por cada 10 000 habitantes, creando un ambiente donde las actividades al aire libre no solo se fomentan, sino que resultan ser inevitables. Además, esta urbe cuenta con más de 100 espacios para ejercitarse por cada 10 000 habitantes y cerca de 70 rutas para caminar, lo que la convierte en el paraíso para los amantes de la vida fitness. Con un índice de calidad del aire de tan solo 26, Teruel combina aire limpio con abundantes espacios para moverse, respirar y vivir con plenitud. En el segundo puesto y con una puntuación de 8,99 sobre 10, se encuentra Pollença, en Mallorca. Esta ciudad costera sorprende por sus numerosos espacios acuáticos: 1548 por cada 10 000 habitantes. Aunque la ciudad tiene menos parques y gimnasios que Teruel, su aire puro (con un índice de 17) y su proporción equilibrada en el número de comercios de comida saludable frente a los no saludables hacen que Pollença sea un destino destacado para una vida de bienestar junto al mar».

Siguiendo con la misma explicación: «Lugo, en Galicia, comparte el tercer puesto con Orihuela; ambas alcanzaron una puntuación de 8,89 sobre 10. Lugo impresiona con 148,25 parques y 43,07 gimnasios por cada 10 000 personas, ofreciendo una gran combinación de espacios verdes y sitios para ejercitarse. Además, con un índice de calidad de aire de 19, se convierte en una de las ciudades más limpias de España. Por su parte, Orihuela es la número uno en cuanto a diversidad de espacios para nadar, con 2 132,47 opciones por cada 10 000 habitantes. Aunque no destaca tanto por sus rutas para caminar, la abrumadora cantidad de opciones acuáticas convierten a esta ciudad en un centro de bienestar único, en especial para quienes prefieren nadar que pasear».