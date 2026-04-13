El aviso del FBI sobre las aplicaciones de tu móvil que no te va a gustar: pone los pelos de punta

Pone los pelos de punta el aviso del FBI sobre las aplicaciones de tu móvil que no te van a gustar nada de nada. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en estos días en los que parece que la seguridad se esfuma por momentos. Una situación que puede acabar siendo esencial en estos días en los que tocará estar muy pendientes de un detalle que nos hará pensar en un giro radical que hasta el momento no pensábamos. Cada vez más, tenemos que afrontar algunos cambios destacados que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Tu teléfono puede ser la puerta de entrada de una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia significativa. Estamos ante un giro radical en este día a día que puede cambiarlo todo y que quizás hasta la fecha desconocíamos. Estos elementos que llegan a toda velocidad y que pueden hacernos caer en una amplia gama de elementos que pueden acabar siendo esenciales en unos momentos de inestabilidad como los que vivimos. El FBI lanza un importante aviso que debemos tener en consideración.

Pone los pelos de punta

Hoy en día las estafas a las que nos enfrentamos pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Es cada vez más frecuente ver a personas que no dudan en darnos algunos detalles que sin duda alguna, podrían acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante.

Este teléfono que se convierte en el mejor aliado de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estos elementos que tenemos por delante y que pueden convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de conocer en primera persona este tipo de elementos.

Estas aplicaciones que nos descargamos con alegría, que son una manera de sacarle el máximo partido al teléfono o, simplemente de analizar algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

En estos días en los que realmente no somos conscientes de un giro radical en el uso del teléfono. Con un detalle que puede acabar siendo el que nos acompañará en las próximas jornadas. Sin duda alguna, podremos empezar a tener en mente algunos elementos que serán esenciales y que quizás hasta ahora no sabíamos.

El FBI lanza este aviso sobre las aplicaciones de tu móvil que no te gustarán

La realidad es que nos exponemos con las aplicaciones del móvil a una serie de elementos que pueden acabar generando más de un dolor de cabeza. El FBI no duda en advertirnos de una serie de elementos que pueden convertirse en un problema para muchos.

El medio digital Digital Trens ha publicado un aviso del FBI en el que se explica que hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta cuando estemos usando el teléfono.

Algunas plataformas ofrecen la opción de invitar a amigos o contactos a usar las aplicaciones. Con los permisos predeterminados, las empresas de desarrollo pueden almacenar datos recopilados en la información privada y las libretas de direcciones de los usuarios, como nombres, direcciones de correo electrónico, ID de usuario, direcciones físicas y números de teléfono de sus contactos almacenados. Este permiso da a las aplicaciones acceso a una gran cantidad de información personal que pertenece tanto a usuarios como a no usuarios en sus listas de contactos.

La lista de políticas de privacidad de las aplicaciones donde se almacenan los datos recopilados, incluida la información personal y las indicaciones del sistema. Algunas de las aplicaciones afirman que los datos recopilados se almacenan en servidores ubicados en China durante el tiempo que los desarrolladores consideren necesario. Algunas aplicaciones permiten a los usuarios elegir ejecutar la aplicación localmente descargando una versión directamente a los dispositivos de los usuarios, lo que permite a los usuarios ejecutar consultas sin acceder a la versión basada en la nube; esto puede evitar la transferencia de datos a China o a un tercer país. Algunas aplicaciones no permiten a los usuarios operar la plataforma a menos que los usuarios consientan compartir datos.

Algunas aplicaciones también pueden contener malware que podría recopilar datos más allá de lo autorizado por el usuario. Esto podría incluir código malicioso y malware difícil de eliminar diseñado para explotar vulnerabilidades conocidas en varios sistemas operativos e insertar una puerta trasera para privilegios escalados, como permitir la descarga y ejecución de paquetes maliciosos adicionales diseñados para proporcionar acceso no autorizado a los datos de los usuarios. La descarga de aplicaciones de sitios web desconocidos o tiendas de aplicaciones de terceros tiene un mayor riesgo de incrustación de malware. Las tiendas de aplicaciones oficiales escanean contenido malicioso, lo que reduce el riesgo de malware o código malicioso en los dispositivos.