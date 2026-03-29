Árboles de 40 metros y un paraíso para ver aves: el alucinante bosque español que te hará sentir en la Selva Negra

¿Conoces el segundo hayedo-abedal más extenso y mejor conservado de Europa, sólo por detrás de la Selva Negra? Hablamos de la Selva de Irati, considerado el bosque español más fascinante para los amantes de la naturaleza. Con una superficie que supera las 17.000 hectáreas, está declarada Zona de Especial Protección para las Aves, ya que es refugio para especies en peligro de extinción, como el picamaderos negro, el pico dorsiblanco o los distintos carpinteros. Ubicado a los pies de las cimas de Astobizkar y Ortzantzurieta, buena parte de este bosque conserva un estado virgen o semivirgen, algo poco frecuente en Europa occidental.

La puerta de entrada a este espacio natural se sitúa en pueblos cercanos como Ochagavía o Orbaizeta, los cuales conservan un carácter rural muy marcado y permiten conocer la historia y la cultura navarras en todo su esplendor. Además, dentro de la Selva de Irati se encuentran varias áreas especialmente protegidas, como la Reserva Natural de Mendilatz, la Reserva Natural de Tristuibartea y la Reserva Integral de Lizardoia. Ésta última conserva algunos de los árboles más antiguos de la Península, con ejemplares que superan los 40 metros de altura.

El bosque español más increíble para visitar esta primavera

#navarra #pirineosnavarros #igersnavarra #senderismoespaña #rutasdemontaña #otoño #naturaleza #travel ♬ Amélie – Andrea Vanzo @viajapi 🔐 La ruta MÁS MÁGICA de Selva de Irati (Navarra). ¡Guárdala para ir en otoño! 🍂👇 🅿️ Ruinas Real Fábrica de Armas de Orbaiceta, en el Valle de Aezkoa. Podéis dejar el coche y visitar este lugar, que sufrió saqueos e incendios debido a su proximidad con la frontera. ℹ️ El recorrido de esta ruta circular transcurre por el bosque del barranco Itolatz, entre hayas, helechos, praderas y un paisaje sacado de cuento. 🤯 ¡En esta época es ESPECTACULAR! ⏳ Son 6,6 kms fáciles y disfrutones, perfectos para ir en familia y con perro. Al inicio hay una pequeña subida pero luego es bajada, así que os aconsejo que en vez de empezar por la pista forestal lo hagáis por el camino que se indica a mano izquierda por un prado. Hay una pequeña valla que tendréis que abrir. 👌 👀 Nosotros casi no vimos a gente porque llovía y es una pena porque la ruta, de todas las que hicimos, fue la más chula.😊 📍Ruta Arlekia – Lauzaran (SLNA-59B) 👉 ¿La conocíais? ¿Qué os ha parecido? ~ #selvadeirati

La Selva de Irati es un lugar mágico. Un bosque español inmenso que 2007 forma parte de los hayedos primarios de Europa, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2024 ha sido declarado Reserva de la Biosfera. El embalse de Irabia, es uno de los rincones más fotografiados por su gran belleza; se puede hacer una ruta circular de 10 kilómetros que rodea el embalse. También es interesante conocer la Cascada del Cubo, un salto de agua en forma escalonada que rompe el silencio del bosque.

Por su parte, la Real Fábrica de Armas de Orbaizeta, declarada Bien de Interés Cultural en 2008, es uno de esos lugares donde la historia se mezcla con la naturaleza. Fundada en el siglo XV como ferrería por orden de la reina Blanca I de Navarra y convertida en manufactura real por Carlos III en el siglo XVIII, llegó a ser uno de los principales centros militares de España hasta su cierre en 1884. Desde este lugar, parte una ruta hacia la torre de Urkulu, una torre-trofeo romana de planta circular ubicada en la cima del monte del mismo nombre.

Rutas de senderismo

«Todo el Pirineo navarro y en especial la Selva de Irati ofrecen multitud de senderos perfectamente señalizados para practicar el senderismo y disfrutar de una exuberante naturaleza. Hemos dividido los senderos entre los que están enclavados en la zona del Valle de Aezkoa y sus alrededores y los que pertenecen al valle de Salazar o alrededores. La mayoría de los senderos están perfectamente balizados con marcas blancas y verdes a lo largo de todo el recorrido», detalla la Selva de Irati en su web.

La «Ruta del Puente Colgante de Aribe» La ruta comienza en la pequeña localidad de Aribe y es muy sencilla, con apenas desnivel, por lo que resulta ideal para hacerla en familia con niños pequeños. Desde el pueblo, debemos tomar la salida en dirección a Garaioa y, justo después de cruzar el puente sobre el río, surge una senda que en apenas 1 km nos conduce hasta el famoso puente colgante de Aribe. Antes de llegar al puente, se puede observar el antiguo Balneario, hoy abandonado, cuyas aguas eran reconocidas por sus propiedades medicinales desde el siglo XVIII.

La «Ruta al Mirador de Zamirain» es un sendero de seis kilómetros por este bosque español(ida y u vuelta) que parte de la plaza del pueblo en la pequeña localidad de Garaioa. El mirador natural de Zamariáin ofrece unas espectaculares vistas de una parte del hayedo de la selva de Irati, pudiendo contemplar el río Irati y el robledal de Betelu. El recorrido es parcialmente circular. Durante los primeros dos kilómetros se asciende hacia el mirador a través de una zona de pastos con espinos, enebro, brezo y boj.