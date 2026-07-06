Andreu Garcia, biólogo y experto en plagas: «Las cucarachas pueden entrar en casa por la cocina o incluso por el motor de la nevera»

Las cucarachas son una de las plagas domésticas más resistentes, capaces de aprovechar cualquier mínima oportunidad para instalarse en el interior de una vivienda. En este contexto, el biólogo y experto en plagas Andreu García advierte sobre la facilidad con la que estos insectos pueden infiltrarse en los hogares; según explica, pueden llegar a introducirse a través de lugares inesperados, como el motor de la nevera.

Estos insectos pueden actuar como portadores de bacterias, protozoos y otros microorganismos, contaminando alimentos, superficies y utensilios de cocina a su paso. También se ha estudiado su posible papel como vectores mecánicos de ciertos patógenos. A ello se suma que sus restos pueden provocar reacciones alérgicas y empeorar el asma, sobre todo en niños.

Cómo evitar una plaga de cucarachas en casa

Andreu Garcia Anglés, vicepresidente y portavoz de la Asociación Catalana de Empresas de Salud Ambiental (ADEPAP), en una entrevista en Catalunya Ràdio, ofrece algunos consejos para evitar estas plagas durante los próximos meses : «Será un verano duro, como lo han sido los últimos. Venimos de un invierno y de un inicio de año muy lluvioso y en las últimas semanas hemos experimentado un aumento de temperatura muy brusco», señala.

Asimismo, destaca la importancia de conservar adecuadamente los alimentos y gestionar los residuos: «Como cualquier ser vivo, lo que buscan es alimentarse. Si les dificultamos el acceso a la comida, evitamos que proliferen. Por otro lado, es importante tirar la basura donde corresponde, utilizar las papeleras y no dejar restos de comida en la calle. Todos tenemos en mente la imagen de una huelga de basura con las ciudades llenas de ratas. Es un buen ejemplo de cómo la gestión de residuos es esencial».

Si, a pesar de tomar todas las medidas preventivas aparece una cucaracha en casa, Garcia recomienda actuar con cautela: «Si es algo puntual, basta con eliminarlo. Pero si es algo recurrente , puede haber un problema y conviene consultar a los profesionales», advierte. «Pueden entrar en casa por la cocina o incluso por el motor de la nevera. Aunque se mantenga la limpieza, pueden llegar a productos como una bolsa de patatas».

Finalmente, explica que las cucarachas han desarrollado distintos mecanismos de resistencia que dificultan enormemente su eliminación con los métodos tradicionales: «Los insecticidas ya no las matan». Algunas especies, además de desarrollar resistencia a los productos químicos, también han cambiado su forma de comportarse, lo que demuestra la gran capacidad evolutiva de estos insectos: «Hay cebos que antes comían y ahora determinadas cucarachas han dejado de consumir.

«A medida que el ser humano inventa herramientas, las cucarachas desarrollan mecanismos para contrarrestarlas. Tendremos que acabar negociando con las cucarachas y mantener sus poblaciones en niveles tolerables», concluye.

Los mejores remedios caseros

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«Un truco casero que puede ayudarte a mantener alejadas hormigas, gorgojos y cucarachas consiste en preparar un pequeño sobre con papel de aluminio. En su interior se colocan café, hojas de laurel, pimienta negra y clavo de olor.

El ingrediente clave es el clavo de olor, ya que contiene eugenol, un compuesto natural con propiedades que pueden ayudar a repeler insectos pequeños y mantenerlos alejados de ciertos espacios. Una vez preparado el sobre, solo tienes que colocarlo en rincones estratégicos de la cocina, como armarios, esquinas o zonas donde suelas ver actividad de insectos. El aroma combinado de estos ingredientes puede contribuir a crear un ambiente menos atractivo para ellos».

La albahaca es una opción natural muy utilizada para ayudar a mantener alejadas a las cucarachas y reducir su presencia en el hogar. Una forma de aprovecharla es colocar plantas de albahaca en puntos estratégicos de la casa, como cocinas, balcones o entradas. También se pueden usar hojas secas, espolvoreándolas en rincones donde se haya detectado actividad de estos insectos o en grietas y zonas poco accesibles.

La lavanda es otra planta que puede ayudar a repeler cucarachas de forma natural. Una opción es cultivarla en el exterior de la vivienda, por ejemplo en jardines, balcones o cerca de las entradas, para reducir la probabilidad de que accedan al interior. Dentro de casa, también se puede aprovechar su aceite esencial diluido en agua con un poco de jabón, aplicándolo en zonas estratégicas como marcos de puertas, ventanas o rincones donde puedan aparecer.