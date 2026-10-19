Adiós a los enchufes de toda la vida: en España ya se están instalando sus sustitutos que no necesitan reforma

La tecnología y la innovación avanzan de la mano y más durante los últimos años. En España se ven cada vez con más frecuencia enchufes de superficie instalados. Estos son dispositivos eléctricos que se instalan directamente sobre la pared, el suelo o cualquier otra superficie; no necesitan realizar obras ni empotrar el mecanismo en la pared. Estos sustitutos de los enchufes de toda la vida se fijan sobre la superficie mediante tornillos o adhesivos, lo que permite una instalación rápida y sencilla.

Ventajas frente a los enchufes tradicionales

Aunque cumplen una función similar a la de una regleta, los expertos lo recomiendan por una serie de notables diferencias. Los nuevos enchufes permiten combinar no sólo tomas tradicionales de corriente, sino también puertos USB o USB-C, interruptores o medidores de consumo en un único bloque organizado.

Como gran diferencia respecto a las regletas sueltas por el suelo que acumulan suciedad y suponen un riesgo de tropiezo o cortocircuito, estos sistemas fijos están fabricados con materiales inífugos. Además, integran la toma de tierra y tienen sistemas de protección infantil y contra las sobrecargas.

En cuanto a la integración del producto en el diseño doméstico, es una opción ideal. Se comercializan acabados modernos, convirtiéndose en un elemento de diseño perfecto para oficinas, cocinas y salones en lugar de ser un elemento antiestético que desentona por completo.

¿Cómo funcionan y cómo se instalan?

Una de sus características clave es su sencilla instalación. El cableado de los enchufes se conduce a través de canaletas de superficie muy discretas que imitan el acabado de la pared, con el fin de mantener una estética limpia.

Muchos de estos modelos utilizan perfiles o rieles donde los bloques de enchufe se añaden, quitan o desplazan a lo largo de la guía con un simple «clic», adaptándose al movimiento de los muebles. Con tan sólo tornillos mínimos o adhesivos industriales de alta resistencia se puede instalar.