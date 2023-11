Se acabó colgar la ropa en los radiadores para secarla

Es extremadamente peligroso colgar la ropa en los radiadores para secarla, será mejor que dejes de hacerlo por esta razón. Las lluvias y el hecho de que la mayoría de las casas no cuentan con secadora hace imposible secar la ropa de otra forma que no sea colgándola en el interior. Pero cuidado, hay una práctica que se está extendiendo, no es que nos ayude a ganar tiempo, sino que lo que acabará haciendo es perjudicar nuestra salud. Hay un motivo de peso para no colgar la ropa en los radiadores.

La ropa colgada en los radiadores es algo que se hace en muchas casas, aunque quizás debamos a partir de ahora lanzar una advertencia a sus dueños. Todos los hemos hecho en busca de un atajo, aquellos pantalones que queremos ponernos y por efecto de la lluvia no podemos o esa prenda que necesitamos para el colegio y aún no está seca.

El principal enemigo de esta práctica es un elemento muy perjudicial para la salud, el moho. La humedad es un caldo de cultivo excelente para este elemento en cuyo interior se pueden alojar una gran variedad de elementos negativos. Será mejor que nos preparemos para evitar este elemento o los problemas respiratorios en casa serán una realidad.

El hecho de que haya más resfriados o infecciones respiratorias en casa puede tener que ver con la manera en la que tendemos la ropa en el interior de la casa. Nunca jamás pongas la ropa en los radiadores o acelerarás el proceso de creación del moho, por lo que al final del recorrido puedes estar enfrentándote a un enemigo que puede causar estragos.

También debes tener en cuenta que lo mejor es colocar la ropa mojada en una habitación en la que no pases el tiempo. Otro de los errores además de colgar la ropa en el radiador es hacerlo en el salón o en una habitación en la que dormimos. Los problemas de salud pueden acabar siendo varios y eso quiere decir que será mejor que destinemos solo una habitación para tal efecto.

Prepara una habitación o si puedes haz un pequeño lavadero lejos de la planta en la que vives. Será la mejor manera de evitar al máximo ese moho que puede causar estragos, especialmente con los más pequeños y la gente mayor.