Las 3 playas españolas que están entre las 10 mejores de Europa: parecen del Caribe

De las 10 mejores playas de Europa 3 son españolas, una muestra más por lo que, debemos empezar a tener algunos detalles que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Ahora que llega el verano, nos empezamos a preparar por algunos detalles que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta lo que nos está esperando. De la mano de una serie de detalles que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado.

Parecerá que te trasladas al Caribe con esta serie de elementos que pueden darnos el relax que necesitamos. Una escapada cerca del mar es siempre una buena opción, en especial, cuando tenemos por delante una serie de detalles que hasta la fecha no habíamos ni imaginado. Es tiempo de ver un poco más allá y de descubrir esa escapada que tendrá en el mar a su gran protagonista. Es cuestión de ponerse manos a la obra con un extra de buenas sensaciones en las que todo puede acabar siendo posible. Este ranking te descubrirá lugares realmente sorprendentes.

Parecen del Caribe

El Caribe está mucho más cerca de lo que parece, podemos descubrir una zona que realmente puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Llega un momento en el que podemos empezar a ver llegar una situación totalmente inesperada y que puede acabar siendo esencial.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un viaje por España mucho más agradable de lo que nos imaginaríamos. Podemos empezar a pensar en la escapada perfecta. Podremos descubrir unas playas que acabarán siendo especialmente claves.

España es un país en el que tenemos de todo y más, desde un lugar en el que relajarnos y desconectar de todo, escuchando el ruido del mar. No tiene sentido invertir largas horas de viaje en llegar a un Caribe que tenemos muy cerca. Gracias a estas platas que se alzan de una forma extraordinaria y que pueden llegar a ser lo que marque una escapada de las que no se olvidan. No tendremos que invertir demasiado tiempo, sino que simplemente tenemos que aprovechar al máximo estos días cargados de actividad.

Si quieres presumir de haber estado entre las mejores playas europeas, toma nota de este ranking que te descubrirá zonas realmente difíciles de olvidar.

Las 3 playas españolas que están entre las 10 mejores

Waynabox ha situado estas 3 playas españolas entre las mejores de Europa y no es casualidad. Sobre todo, si tenemos en cuenta que tenemos pequeños paraísos en primera persona. Estos son los pequeños paraísos que podemos redescubrir de la mano de estos expertos.

La primera de las playas que aparece en esta lista es la Playa de Ses Illetes, según la web de turismo en Formentera: «Esta playa se sitúa dentro del Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera ocupando gran parte de la península de es Trucadors, extremo norte de la isla de Formentera, y con orientación hacia poniente. Son más de 450 metros de playa que se dividen en dos debido a una pequeña zona rocosa que se encuentra enmedio. Su nombre hace referencia a varios islotes que se despliegan frente a esta costa y éstas son conocidas con los nombres de: Illa de Tramuntana, Illa des Forn, Escull des Pou, Illa Redona y Escull d’en Palla. Su presencia hace que el paisaje de esta playa sea más singular si cabe. Lo más destacable de esta playa son sus aguas tranquilas, poco profundas y de colores turquesas que junto a la arena blanca de la orilla la convierten en un paisaje paradisíaco. Además, al tratarse de un parque natural, las inmediaciones están debidamente cuidadas con zonas de protección dunar, pasarelas de acceso y zonas específicas donde estacionar sin causar impacto en el terreno. También hay diversos restaurantes de diferentes estilos que se reparten a lo largo de estas costas. Por tanto, se trata de una playa ideal también para los niños por su seguridad y los distintos servicios a disposición de los visitantes».

Seguimos con un viaje a Formentera para descubrir la playa de Cofete, según Visitfuerteventura: «Una de las playas más salvajes, con menos desarrollo urbano y mayores dimensiones de las Islas Canarias agota los adjetivos. Situada en el norte de la península de Jandía, en el sur de Fuerteventura, Cofete es un regalo visual de interminable arena rubia, océano bravío y sensación total de libertad. Sus 12 kilómetros, la escasa presencia de casas, la ausencia de vías asfaltadas y la idoneidad de visitarla en 4×4 dicen mucho de sus características. El término ‘virgen’, simplemente, se inventó para estas playas».

Por último, la tercera de las playas es la del Papagayo, se presenta en holaislascanarias como: «En el sur de Lanzarote está una de las playas más populares de la isla: Papagayo, una cala de arena blanca, pequeñas dimensiones y enorme belleza. En forma de bahía o concha (como prefieren calificarla algunos residentes), Papagayo seduce por sus aguas transparentes de color esmeralda que permanecen todo el día inmóviles como si de una piscina se tratase. Ideal para iniciarse en el snorkel y disfrutar de la riqueza de sus fondos o dejar que los niños chapoteen sin preocupaciones».