El turismo nacional gana fuerza este verano: Granada, Sevilla y Córdoba a la cabeza en reservas

El turismo nacional vuelve a posicionarse como uno de los grandes protagonistas del verano. Aunque la intención de viajar de los españoles desciende ligeramente respecto al año pasado, el 89% mantiene sus planes de realizar al menos un viaje durante las vacaciones estivales, según el último informe de ObservaTUR. En este escenario, los datos de reservas de Civitatis muestran que una parte importante de esos desplazamientos tendrá como destino algunos de los principales enclaves turísticos de España.

«El turismo nacional siempre es un acierto para los españoles. Granada, Sevilla y Córdoba lo demuestran cada verano: son ciudades que sorprenden incluso a quien ya las conoce, y eso es precisamente lo que hace que sigamos volviendo a ellas año tras año», señala David Fernández, Head of Communications & PR de Civitatis.

Granada, Sevilla y Córdoba lideran el ranking de las ciudades españolas más reservadas por los viajeros nacionales para disfrutar este verano, seguidas por Madrid, Santiago de Compostela, Barcelona, Toledo, Oviedo, Vigo y Málaga. Un listado que refleja el atractivo de los destinos nacionales para quienes buscan disfrutar de unas vacaciones sin salir del país y confirma el peso creciente de las escapadas urbanas dentro del mercado doméstico.

Ciudades españolas de moda

El ranking elaborado por esta empresa turística sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor protagonismo este verano. Tres de las cuatro primeras posiciones corresponden a ciudades andaluzas: Granada, Sevilla y Córdoba, que consolidan su atractivo entre los viajeros nacionales gracias a una combinación de patrimonio histórico, oferta cultural, gastronomía y una amplia variedad de actividades.

La presencia de estas ciudades no es casualidad. Entre las experiencias más reservadas por los españoles destacan la visita guiada por la Alhambra y los Palacios Nazaríes, la visita guiada por la Mezquita de Córdoba o el tour por el Alcázar, la Catedral y la Giralda de Sevilla, tres de los monumentos más emblemáticos del país. A ellas se suman otras actividades como la visita a Medina Azahara o los recorridos por la Judería cordobesa, que siguen despertando un enorme interés entre quienes buscan conocer el destino desde una perspectiva más completa.

Más allá de Andalucía, el ranking pone de manifiesto el creciente interés de los españoles por otros destinos repartidos por toda la geografía nacional. Santiago de Compostela se sitúa como la quinta ciudad más reservada para este verano, mientras que Oviedo y Vigo también consiguen entrar entre las diez primeras posiciones.

El auge de estas ciudades refleja el atractivo del norte de España durante los meses estivales, impulsado por unas temperaturas más suaves, una potente oferta gastronómica y un patrimonio histórico y natural cada vez más valorado por los viajeros.

Madrid y Barcelona mantienen asimismo su posición como dos de los grandes polos turísticos del país, mientras que Toledo continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos para realizar escapadas de corta duración gracias a su cercanía con la capital y a su riqueza monumental.

Cómo redescubrir España

Los datos de Civitatis muestran también una evolución en la forma de viajar de los españoles. Cada vez son más quienes aprovechan sus vacaciones para descubrir ciudades nacionales desde una perspectiva diferente, incorporando visitas guiadas, experiencias culturales y recorridos que permiten profundizar en la historia y el patrimonio de cada destino.

En este contexto, los free tours continúan siendo una de las actividades más demandadas para recorrer ciudades como Granada, Sevilla, Córdoba, Madrid o Toledo, mientras que las visitas guiadas a monumentos y enclaves Patrimonio de la Humanidad siguen concentrando buena parte de las reservas.

Con una oferta capaz de combinar historia, cultura, naturaleza, gastronomía y experiencias para todo tipo de viajeros, España continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos de los propios españoles. Un verano más, el turismo nacional demuestra que sigue siendo una apuesta segura para quienes deciden disfrutar de sus vacaciones sin salir de nuestras fronteras.