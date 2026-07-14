Muere a los 91 años el escritor Luis Goytisolo, miembro de la Real Academia Española

El escritor Luis Goytisolo ha fallecido este lunes en la localidad tarraconense de Vimbodí a los 91 años, según ha confirmado la Real Academia Española (RAE). Con su muerte desaparece una de las voces más relevantes de la narrativa española contemporánea y uno de los principales representantes de la denominada Generación del 50, cuya obra destacó por la experimentación formal, la reflexión sobre el propio hecho literario y el análisis de la sociedad española.

Nacido en Barcelona en 1935, Luis Goytisolo mostró desde muy temprana edad una profunda vocación por la literatura. Perteneciente a una de las familias más influyentes de las letras españolas, desarrolló una extensa trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los integrantes más activos del Círculo de Barcelona, grupo de escritores e intelectuales que desempeñó un papel decisivo en la renovación de la narrativa española de la segunda mitad del siglo XX y que acabaría siendo el germen de la conocida Generación del Cincuenta.

A lo largo de su carrera recibió algunos de los reconocimientos más prestigiosos del panorama literario español e internacional. En 1977 obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona por la novela Los verdes de mayo hasta el mar. Posteriormente, fue distinguido con el Premio de la Crítica de Narrativa en Castellano en 1984 por Estela del fuego que se apaga y con el Premio de la Fundación Pablo Iglesias en 1986 gracias a Investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza.

En 1993 conquistó el Premio Nacional de Narrativa por Estatuas con palomas, mientras que dos décadas después, en 2013, recibió el Premio Anagrama de Ensayo por Naturaleza de la novela, una obra en la que profundizó en su concepción del género novelístico. En 2018 fue galardonado con el Premio Internacional Carlos Fuentes, que reconoció el conjunto de su trayectoria literaria y su característico estilo autorreflexivo.

Ese mismo 2013 también fue distinguido con el Premio Nacional de las Letras Españolas, uno de los máximos reconocimientos de la literatura en España. El jurado destacó entonces el valor de una producción narrativa «siempre comprometida con la búsqueda de nuevos territorios literarios» y puso un énfasis especial en Antagonía, su monumental tetralogía considerada una de las obras fundamentales de la novela española contemporánea. Según el fallo del jurado, esta obra marcó «un hito en la reciente historia de la novela española» al combinar de manera innovadora la narración, la reconstrucción histórica y la reflexión sobre la propia literatura.

Además de su faceta como novelista y ensayista, Luis Goytisolo desempeñó un destacado papel en diversas instituciones culturales. Desde marzo de 1994 fue miembro de la Real Academia Española, donde ocupó el sillón C. También colaboró de forma habitual con numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales, dirigió la revista Letra Internacional y trabajó como guionista de documentales producidos por TVE, entre ellos Índico y Mediterráneo, ampliando así su influencia más allá del ámbito estrictamente literario.