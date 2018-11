Los protagonistas de ‘Campeones’ muestran su vida real en un documental: “Ya no somos bichos raros”

‘Ni distintos, ni diferentes: Campeones’ es un documental dirigido por Álvaro Longoria, que se estrenará este viernes, 16 de diciembre, y que cuenta las vidas de los protagonistas de ‘Campeones’, la película de Javier Fesser elegida para representar a España en los Oscar. Cada una de estas personas tienen algún tipo de discapacidad intelectual lo que les hace ser percibidos en ocasiones como “bichos raros”.

“A raíz de la película la gente ha cambiado mucho. Antes nos trataban como bichos raros pero ahora no. La gente nos para por la calle. Me gustaría que me tratasen bien, como una persona con discapacidad”, ha pedido el campeón José de Luna en una entrevista para Europa Press este lunes 12 de octubre.

Alberto Nieto coincide con su compañero de reparto en que su salto a la gran pantalla le ha cambiado la vida y su forma de relacionarse con los demás y añade que le gustaría que le tratasen como una persona “normal y corriente”.

“Antes la gente nos miraba muy mal. En el transporte público por mucho que te arrimabas a la gente no podías mantener una conversación. Ahora han visto la película y se han dado cuenta de que pueden relacionarse con nosotros. Ya no somos bichos raros. Somos personas con diferente capacidad”, añade.

El objetivo del documental es hacer entender a la sociedad “las dificultades de este colectivo” y que el espectador “se ponga en sus zapatos para entenderlos mejor”, según ha explicado su director.

“Yo creo que los que vivimos en esta sociedad tan difícil, tan dura, tan competitiva, donde todos tenemos que ser exitosos, guapos, admirables, éticos o millonarios; ver gente que no cumple ninguno de esos requisitos y aun así se toma la vida con felicidad y con positividad y que lo transmite a los demás, es una lección”, ha indicado Longoria en la presentación del documental este lunes.

‘Ni Distintos, Ni Diferentes, Campeones’ refleja la vida cotidiana de estas personas, sus peripecias diarias y cómo les ha cambiado la vida ser actores. Además, el director ha querido mostrar cada una de las diferentes discapacidades que afectan a estos chicos.

“Es importante contar cada tipo de discapacidad para que todos pudiésemos entender los puntos de vista que tienen. Cada uno tiene una parte que no es igual a los cerebros considerados normales. No es que tengan cerebros que funcionan peor, sino que funcionan distinto. A mi me llamó mucho la atención la cantidad de medicamentos que toman o las dificultades en el diagnostico y quería que el espectador también fuese consciente”, ha subrayado Longoria.

Para el realizador, el rodaje de este documental ha sido “una experiencia de vida”, algo que le ha cambiado el punto de vista y le ha hecho reflexionar, desarmar lo que significa ser “normal” o “capacitado” y aprender de ellos nociones o sentimientos que la sociedad tiene “aletargados”.

“Todo el rato transmiten esa idea de que lo importante es participar y no solo en un campeonato como en ‘Campeones’, sino en la vida. Ellos juegan con desventaja pero aun así juegan el partido y lo disfrutan y eso es una maravilla”, concluye.

‘Campeones’ es la película que representa a España en la 91 edición de los Óscar en la categoría de Mejor Película de Habla no Inglesa, tal y como anunció la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el pasado mes de septiembre. La lectura definitiva de candidatos a la estatuilla tendrá lugar el 23 de enero, aunque suele haber criba previa.

Para los actores, el salto a Hollywood ha sido una sorpresa muy agradable ya que para algunos, como Gloria Ramos, es su sueño y algo que quiso “desde pequeña”. Por eso, el consejo para aquellos chicos que quieran lograr sus sueños al igual que ella es que “estudien muchísimo”.

“La fama se me ha subido a la cabeza porque muchísima gente pasa por la tienda donde trabajo y quieren hacerse fotos, que les firme autógrafos, me llaman Collantes o Mosca Cojonera. Me gustaría seguir formándome en el cine para hacer más películas”, admite Ramos.

Por su parte, el medallista y también campeón Roberto Chinchilla, admite que para él la película ha sido “una experiencia vital” pero prefiere dar paso a otros chicos para que todos tengan la oportunidad de ser actores. “Hay que dejar a otros chicos hacer la película y poner los pies en el suelo”, indica.

Y, entre todos ellos, las preocupaciones de Stefan López por su viaje a Los Ángeles son muy distintas a las de sus compañeros: “Estoy preocupado por si Donald Trump no me deja entrar por el color de mi piel, porque a los negros no les deja entrar”, bromea con sus compañeros.

Al margen del documental, director y productores valoran la posibilidad de una segunda entrega de ‘Campeones’ e incluso doblar la película al inglés, aunque por el momento quieren centrarse en la promoción del documental y en su posible paso por Los Ángeles.