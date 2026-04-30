Alejandra Cortina debuta como escritora arropada por sus padres y Juan Urquijo: «Este libro nació de una pregunta que llevaba tiempo haciéndome»

Ataviada con un conjunto blanco de dos piezas y luciendo una sonrisa serena pero ilusionada, Alejandra Cortina Cué presentó su primer libro, titulado Siete maneras de arder, el pasado miércoles, 29 de abril. Como no podía ser de otra manera, la joven, que sopló las velas de su 20º cumpleaños el pasado mes de marzo, reunió para la especial ocasión a su círculo más allegado en el elegante Hotel Santo Mauro de Madrid, ubicado en la emblemática calle de Zurbano, en pleno barrio de Chamberí.

COOL estuvo presente en esta velada y, entre conversaciones distendidas, miradas cómplices y gestos de orgullo, pudo constatar cómo los asistentes fueron testigos del inicio de una nueva etapa en la aún discreta pero prometedora trayectoria profesional de la joven autora. Y es que, aunque se trata de sus primeros pasos en el mundo literario, Alejandra ya ha dejado claro que no serán los últimos. Una idea que respaldaron durante la presentación tanto Raúl Alonso, director de la editorial Cántico— responsable de la publicación de la obra—, como Manuel Pimentel, escritor y editor de la misma. «Tiene un talento cretivo y artístico que trasciende», aseguraba el primero. «Hay grandes poetas que empezaron muy precoces, y Alejandra será uno de ellos», añadía Pimentel.

En la misma línea, Luis Alberto de Cuenca, padrino de Alejandra en esta nueva aventura, tampoco tuvo reparo en deshacerse en halagos hacia su capacidad de escritura. «Es absolutamente original, me quedo perplejo. Es innovador, libre. Que una chica de 19 años se fije en un tema como los pecados capitales me parece magnífico», apuntaba.

Alejandra agradeció profundamente las palabras de los tres expertos, así como también confesó el motivo por el que decidió escribir esta obra que habla «del exceso de la grandeza y la miseria de lo humano». «Siete maneras de arder nació de un enigma, no de una tesis, sino de una pregunta que llevaba tiempo haciéndome sin saber cómo formularla. La pregunta en el fondo era bastante fácil. ¿Qué es un pecado? No en el sentido teológico, que ya está perfectamente codificado, sino en el sentido existencial», explicaba.

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Alejandra escribió inicialmente este libro en inglés y, tal y como ella misma confesó, es la línea que quiere seguir en sus próximos libros. «El día que escriba una novela, que espero que sea muy pronto, porque ya la tengo en mente, la escribiré parte en inglés y parte en español. Tendré que hacer las traducciones de la una a la otra, porque es un problema que tengo. Tengo un caos en mi cabeza con las lenguas», decía, dejando entrever que se maneja a la perfección en ambos idiomas.

Los grandes apoyos de Alejandra en su debut

Los padres de Alejandra, Alberto Cortina y Elena Cué fueron de los primeros en llegar al acto. Muy cercana y amable con los medios, Elena no dudó en compartir su emoción ante esta cita tan señalada. De hecho, confesó a COOL que se sentía muy orgullosa de su hija, al mismo tiempo que también estaba muy nerviosa por todo lo que suponía este esperado debut. Al matrimonio se sumaron otros rostros conocidos que mantienen una muy buena relación con la familia, como la periodista María Eugenia Yague o Alberto Ruiz Gallardón y su esposa, María del Mar Utrera.

Muchos amigos de Alejandra tampoco quisieron perderse esta cita. Entre ellos se encontraban Alejandra Gamazo, bisnieta de la duquesa de Medinaceli, y Allegra Hohenlohe, aunque sin duda llamó especialmente la atención la presencia de Juan Urquijo, cuñado del alcalde José Luis Martínez-Almeida. El joven siempre prefiere mantenerse en un discreto segundo plano y, más allá de que mantuvo una relación sentimental con Irene Urdangarin, lo cierto es que no trascienden mayores detalles sobre sus pasos diarios. Tanto es así, que eran pocos los conocedores de su amistad con Alejandra.