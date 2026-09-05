Miguel Joven, Tito en ‘Verano Azul’: «Como aún no sabía leer, mi padre me leía los guiones por la noche una y otra vez»

La serie Verano azul se emitió entre octubre de 1981 y febrero de 1982 todos los domingos y se convirtió en una de las series más vistas de TVE. Cada domingo tres millones de españoles de media se ponían delante del televisor y disfrutaban de las aventuras de esta singular pandilla de amigos que disfrutaba de las vacaciones de verano en la playa malagueña de Nerja. Una serie dinámica y emotiva que marcó para siempre a los espectadores que la vieron en esa época. Verano azul estaba dirigida por Antonio Mercero y protagonizada por actores tan conocidos como Antonio Ferrandis, María Garralón y Juanjo Artero. Uno de su protagonista el actor Miguel Joven que interpretaba el papel de Tito, el menor de los actores que participada en la serie, ha comentado lo siguiente: «Como aún no sabía leer, mi padre me leía los guiones por la noche una y otra vez».

El actor solo tenía 6 años cuando empezó el rodaje de la serie Verano azul en 1979 y no sabía leer: «Yo me aprendí los diálogos de memoria. Por las noches mi padre me los decía una y otra vez y yo los repetía hasta que se me quedaban grabados. Los guiones de los capítulos los tenía mi padre, yo no tenía ni idea de lo que en ellos estaba escrito porque no sabía leerlos. Me levantaba por la mañana temprano y me iba a la habitación de mis padres, que aún dormían, y les decía ‘me voy a trabajar’».

El más joven de la pandilla

El actor en una entrevista que concedió hace unos años en Arrozamargo.com explicó lo siguiente: «Habían escogido en principio a Jorge Sanz, pero problemas en su agenda y la decisión de sus padres lo impidieron. Fíjate que Jorge Sanz ya era famoso por aquella época, pero tantos meses de rodaje aquí…».

También Miguel Joven comentó lo siguiente: “Mi padre trabajaba en el chiringuito de Ayo, un hostelero de Nerja que hizo algunos cameos en Verano azul. Era el sitio elegido por el equipo de rodaje para comer diariamente. Dejaron de venir unos días, y al regresar, Ayo le preguntó a Antonio Mercero si había sucedido algo con el rodaje o estaban descontentos con la comida. El director le dijo que habían tenido que paralizar la grabación porque no encontraban a un niño que encarnara a Tito, que finalmente fui yo”.

Ahora el actor ya tiene 53 años y tras la emisión de la serie se retiró totalmente del mundo del cine. Solo participó en el dúo musical ‘Los pirañas’ con Miguel Ángel Valero su compañero en la serie y en dos películas: Padre no hay más que dos (1982) y Chispita y sus gorilas (1982).

El joven actor se dedicó a terminar sus estudios y después se puso a trabajar en el sector de la hostelería en Nerja. Como dato curioso, en marzo de 2012 intervino en el episodio 8 de la webserie cómica Los hijos de Mambrú.

Cuando llegó la crisis decidió registrar la marca ‘La pandilla de Verano Azul’ en Internet y comenzó a lanzar productos oficiales, así como rutas por Nerja relacionadas con el rodaje o con kayaks por los acantilados. En la actualidad, como se puede ver en sus redes sociales, Miguel Joven sigue trabajando como guía de visitas y actividades en contacto con la naturaleza.

El éxito de la serie Verano azul

Esta serie contaba la historia de las vacaciones de verano de una pandilla de niños en Nerja, un pueblo de playa de Málaga. Aunque se centraba en la vida cotidiana de estos chicos, también trata de otros temas como la amistad, el divorcio de los padres o la especulación urbanística. Uno de sus puntos fuertes fue la alegre sintonía compuesta por Carmelo Bernaola que se convirtió también en un éxito que todos los espectadores conocían, silbaban o tarareaban.

En cuanto a sus protagonistas la pandilla estaba compuesta por cinco chicos el actor Juanjo Artero que interpretaba el papel de Javi, las hermanas Pilar y Cristina Torres los de a Bea y Desi, Miguel Joven que daba vida a Tito, Miguel Ángel Valero a Piraña, José Luis Fernández a Pancho y Gerardo Garrido a Quique. A ellos se unieron el actor Antonio Ferrandis interpretaba el papel de Chanquete, el cual vivía en el barco La Dorada, y la actriz María Garralón que daba vida a una pintora bohemia que residía en el pueblo.

El actor Miguel Joven también habló de la relación de los actores con el actor José Luis Fernández que interpretaba a Pancho: «Se han dicho muchas mentiras y con José Luis han sido especialmente injustos. Le acusaron de estar metido en determinadas cosas, en la droga, y lo único que sucedió fue lo que a muchos nos puede pasar: somos anónimos y de repente nos llega la fama, el dinero, y no sabemos emplearlo adecuadamente. Pero eso fue algo efímero, después se solucionó todo y es una persona excepcional, centrada y madura, como el resto».

La serie Verano azul se puede ver actualmente en La 2 de lunes a viernes a las 12.30 horas y también gratis en RTVE Play. También esta icónica serie española está disponible para los suscriptores en las plataformas de streaming como Prime Video y Movistar Plus+.