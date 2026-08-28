Guía para no perderte en la nueva temporada televisiva: regresos, novedades y fechas

Ya estamos ante la vuelta al cole televisiva y son muchos los programas y presentadores que regresan a partir del lunes 31 de agosto. Repasamos lo que se sabe hasta ahora de la nueva temporada en las principales cadenas de televisión generalista. Eso sí, todavía quedan por saber ciertos aspectos importantes con respecto a cambios de programación y estrenos muy esperados.

Telecinco

Telecinco y Cuatro afrontan desde el 31 de agosto de 2026 una nueva temporada en la que Mediaset España busca reforzar sus principales marcas y recuperar terreno en audiencias. Telecinco reconstruirá ese lunes su mañana habitual: Ana Terradillos regresará a La mirada crítica, Ana Rosa Quintana a El programa de Ana Rosa (con un especial desde Ceuta) y Patricia Pardo a Vamos a ver. La franja se completará con El precio justo, mientras llega Rueda la letra, el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera con el Rosco de Pasapalabra como prueba principal.

Se prevé que Rueda la letra pase a las tardes y es en esa franja donde aún no se saben los cambios reales. Se anunció, eso sí, que El diario de Jorge regresaría el lunes 7 de septiembre, pero queda por ver si también vuelve El tiempo justo con Joaquín Prat y cuándo terminará El verano se mueve y si seguirá la apuesta más fuerte de la cadena durante los últimos meses, De lunes a viernes.

El entretenimiento volverá a ser fundamental. La cadena prepara Supervivientes All Stars 3 (sin fecha todavía, pero que se presentará el lunes 7 de septiembre en el FesTVal de Vitoria), nuevas entregas de La isla de las tentaciones.

Los fines de semana, Emma García recuperará desde el 5 de septiembre las tardes completas con Fiesta, tras la cancelación de El Show de Paz por sus discretas audiencias.

Cuatro

Cuatro, por su parte, mantendrá su apuesta por actualidad, entretenimiento y reportajes. Nacho Abad regresará el 31 de agosto a En boca de todos, el mismo día que volverán Carmen Porter e Iker Jiménez a Horizonte con un especial desde Ceuta.

La cadena seguirá contando además con marcas consolidadas como First Dates, Cuarto Milenio, Código 10 y Callejeros.

Antena 3

Antena 3 y La Sextaa afrontan desde finales de agosto la temporada televisiva 2026-2027 con el objetivo de mantener la fortaleza de Atresmedia. En Antena 3, Susanna Griso continuará al frente de Espejo Público (a partir del lunes), mientras Sonsoles Ónega regresará el 31 de agosto con la quinta temporada de Y ahora Sonsoles.

En el entretenimiento, Pablo Motos volverá a ponerse al frente de El Hormiguero en septiembre, aunque aún no hay fecha exacta.

Además, Antena 3 estrenará el miércoles 2 de septiembre La Mesa, nuevo formato semanal de actualidad presentado por Cristina Pardo que se emitirá en prime time después de El Hormiguero.

La Sexta

En La Sexta, Alfonso Arús y su equipo ya han adelantado el inicio del curso con la novena temporada de Aruser@s, estrenada el 24 de agosto. La cadena mantendrá asimismo sus grandes marcas de información y entretenimiento, con Al Rojo Vivo, Zapeando y Más Vale Tarde como piezas esenciales de su parrilla.

Una de las principales novedades afecta a los deportes: la salida de Josep Pedrerol supone el final de Jugones, que será sustituido por La Sexta Deportes a las 15:10 horas. Después llegarán Zapeando, a las 15:30, y Más Vale Tarde, desde las 17:00.

El lunes 31 también se ha anunciado un especial de El Objetivo de Ana Pastor sobre Ceuta a partir de las21:300 horas.

TVE

La 1 de TVE afronta la temporada 2026-2027 reforzando una programación diaria que ha proporcionado a la cadena importantes resultados de audiencia. Aunque algunos espacios han adelantado su regreso durante agosto, el 31 de agosto de 2026 arrancará oficialmente la nueva temporada de Malas lenguas, completando la renovación de sus principales magacines.

Las mañanas seguirán comenzando con Silvia Intxaurrondo al frente de La hora de La 1. A continuación, Mañaneros 360 presenta uno de los principales cambios del curso: Jesús Cintora se incorpora al equipo junto a Adela González, Miriam Moreno y Ane Ibarzabal.

En las tardes también habrá novedades. Gonzalo Miró se hace cargo de Malas lenguas de lunes a viernes. Estará acompañado por Esther L. Palomera durante el tramo emitido en La 2 y por Ana Hinestrosa cuando el programa pase a La 1. Cintora, por su parte, continuará presentando Malas lenguas noche los sábados en La 2.

Directo algrano,o queda en manos de Marta Flich y Martín Barreiro, mientras Jacob Petrus continuará presentando Aquí la Tierra de lunes a viernes. Marc Santandreu se ocupará de su edición dominical.

Los fines de semana, Anne Igartiburu y Javi Hoyos seguirán conduciendo D Corazón, el espacio de crónica social de La 1, que llega al nuevo curso después de conseguir sus mejores datos históricos durante la temporada anterior.