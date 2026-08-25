Telecinco cancela ‘El show de Paz’ los fines de semana y anuncia sustituto

Telecinco ha anunciado hoy que el próximo domingo 30 de agosto terminarán las emisiones de El show de Paz después de estar dos meses en antena los fines de semana por las tardes. El programa presentado por la humorista Paz Padilla no ha cumplido con las expectativas, ya que se ha movido siempre entre el 6.1% y el 8.1% de cuota de pantalla. La cadena principal de Mediaset ya ha anunciado qué espacio servirá de sustituto.

«Coincidiendo con el inicio del nuevo curso televisivo, Fiesta retomará desde el sábado 5 de septiembre su horario habitual en los fines de semana (16:00h). El show de Paz finalizará sus emisiones estivales este domingo 30 de agosto»: con este breve comunicado, Mediaset España ha anunciado hoy martes 25 de agosto su nueva parrilla en las tardes del fin de semana y la cancelación, por tanto, del programa conducido por Padilla.

El show de Paz supuso el regreso de Paz Padilla como presentadora habitual de Telecinco después de su etapa en Sálvame y de haber finalizado, años antes, su contrato con la cadena.

El programa se estrenó el 27 de junio de 2026, ocupando las tardes de los fines de semana antes de Fiesta. Producido por Mediaset España junto a Secuoya Studios, El show de Paz nació como un espacio de entretenimiento de alrededor de dos horas que combina entrevistas, humor, cámaras ocultas, historias humanas y sorpresas. Su primer invitado fue el actor cubano William Levy.

Las audiencias han sido discretas desde el primer programa. El estreno de El show de Paz consiguió 638.000 espectadores y un 7,8% de cuota, mientras que la segunda entrega descendió al 6,7%. Tras sus diez primeras emisiones, el programa promediaba aproximadamente 596.000 espectadores y un 7,2% de share, registros modestos aunque próximos a la situación general de Telecinco durante el verano. El pasado domingo 23 de agosto, el espacio de Telecinco apuntó un mínimo de un 6.1% de share y 486.000 espectadores.